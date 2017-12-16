“Sen misin kızıma mesaj atan” diye dehşet saçtı

İstanbul Bayrampaşa’daki sebze halinde, dükkan sahibi Hamit E., komşu dükkanını sahibi Nusret Alanç’ı silahla öldürdü, yanında çalışan 15 yaşındaki F.Ç’yi yaraladı. Hamit E’nin, F.Ç’nin kızının cep telefonuna mesaj atması nedeniyle F.Ç’yi hedef aldığı, saldırı sırasında Alanç’ı da vurduğu ortaya çıktı. Haziran ayında meydana gelen olayın ardından kaçtığı Siirt’te yakalanan Hamit E’nin çocuğa cinsel istismar, taciz ve resmi belgede sahtecilikten kaydı çıktı.Bayrampaşa’daki sebze halinde geçtiğimiz Haziran ayında, dükkan sahibi Hamit E, kızına mesaj attığını öne sürdüğü yan dükkanın çalışanı F.Ç’ye, “Sen benim kızıma nasıl mesaj atarsın” diyerek iki tabancayla ateş açtı. Hamit E.’yi engellemeye çalışan Nusret Alanç ölürken, yanında çalışan F.Ç. yaralandı. F.Ç hastanede tedavi altına alınırken, Hamit E. kaçtı.“Sen misin kızıma mesaj atan” diye dehşet saçtıAsayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, olaydan sonra çalışma başlattı. Görgü tanıkları cinayeti Hamit E’nin gerçekleştirdiğini söyledi. Güvenlik kamera görüntülerinde de ellerindeki 2 tabancayla ateş açarken görüntülerine ulaşıldı.Yapılan araştırmada Hamit E’nin Siirt’e kaçtığı belirlendi. Kaldığı adres belirlenerek Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’ye bilgi verildi. Hamit E. Gizlendiği evde yakalanarak İstanbul7a getirildi. Çocuğa cinsel istismar, taciz ve resmi belgede sahtecilikten polise geliş kaydı bulunan 5 çocuk babası Hasret E, çıkarıldığı adliyede tutuklandı.(Hürriyet)