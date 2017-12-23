Çulcuoğlu Restaurant

1965 yılında Şanlıurfa' da küçük bir imalathanede baklavacılık alanında başlayan lezzet serüvenimize, siz halimizin güveni ve teveccühü ile günümüze kadar dimdik ayakta durarak sektördeki öncülüklerimiz ile devam etmekteyiz. Yârim asrilik zaman içinde kendi kimliğimizi koruyarak ileriye donuk adımlarla hedeflerimizi her gecen gün genişleterek tüm misafirlerimize kaliteyi ve lezzeti bir arada sunmak öncelikli hedefimiz olmuştur. 2009 yılından itibaren geniş ve ferah yeni yerimizde Baklavacılığın yani sıra yöre mutfağından Kebap kültürünün en kaliteli örneklerini sunmaktayız.Özüne uygun birbirinden leziz kebap ve tatlı çeşitlerinde kalite ve uygun fiyatlarla, hijyen kurallarını da on planda tutarak misafirlerimize keyifle yemek yiyecekleri bir ortam sunabilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte Şanlıurfa kültürünün gelişimi, tanıtılması ve ilimizin turizmde hak ettiği hedefe ulaşmasında üzerimize düsen görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışmaktayız.Adres: Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:13 /Şanlıurfa ( Ticaret Lisesi Yanı ) - / ŞanlıurfaTelefon: 0(414) 312 95 95E-mail: info@culcuoglurestaurant.com