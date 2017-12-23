Çulcuoğlu Restaurant

Özüne uygun birbirinden leziz kebap ve tatlı çeşitlerinde kalite ve uygun fiyatlarla, hijyen kurallarını da on planda tutarak misafirlerimize keyifle yemek yiyecekleri bir ortam sunabilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte Şanlıurfa kültürünün gelişimi, tanıtılması ve ilimizin turizmde hak ettiği hedefe ulaşmasında üzerimize düsen görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışmaktayız.
Adres: Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:13 /Şanlıurfa ( Ticaret Lisesi Yanı ) - / Şanlıurfa
Telefon: 0(414) 312 95 95
E-mail: info@culcuoglurestaurant.com
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