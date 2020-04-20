Sokağa Çıkma Yasağı Bitti Urfdalılar Sokağa Akın Etti

Şanlıurfa’da hafta sonunu sokağa çıkma yasağı kapsamın evde geçiren vatandaşlar, güneşli havanında etkisiyle sokağa adeta akın etti.Çin’de ortaya çıkan ve bütün dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgının yayılmaması için en büyük etken insanlar arası temasın engellenmesi olarak görülüyor. Bu temasın yaşanmaması ya da en asgariye indirilmesi için hafta sonları Urfa’da uygulanan sokağa çıkma yasağında sonra Urfalılar sokağa döküldü.Yapılan o kadar uyarıya aldırmayan vatandaşlar Atatürk bulvarı ve Topçumeydanı alanlarını doldurdu. Bazı vatandaşların yasak olmasına rağmen maskesiz gezmesi ise dikkatlerden kaçmadı.