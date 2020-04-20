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Bu haber 20 Nisan 2020 16:49:37 Tarihinde eklenmiştir.

Sokağa Çıkma Yasağı B

​Şanlıurfa’da hafta sonunu sokağa çıkma yasağı kapsamın evde geçiren vatandaşlar, güneşli havanında etkisiyle sokağa adeta akın etti.

Sokağa Çıkma Yasağı B

Şanlıurfa’da hafta sonunu sokağa çıkma yasağı kapsamın evde geçiren vatandaşlar, güneşli havanında etkisiyle sokağa adeta akın etti.
Çin’de ortaya çıkan ve bütün dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgının yayılmaması için en büyük etken insanlar arası temasın engellenmesi olarak görülüyor. Bu temasın yaşanmaması ya da en asgariye indirilmesi için hafta sonları Urfa’da uygulanan sokağa çıkma yasağında sonra Urfalılar sokağa döküldü.
Yapılan o kadar uyarıya aldırmayan vatandaşlar Atatürk bulvarı ve Topçumeydanı alanlarını doldurdu. Bazı vatandaşların yasak olmasına rağmen maskesiz gezmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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Asayiş
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Sokağa Çıkma Yasağı B
Sokağa Çıkma Yasağı B
​Şanlıurfa’da hafta sonunu sokağa çıkma yasağı kapsamın evde geçiren vatandaşlar, güneşli havanında etkisiyle sokağa adeta akın etti.
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