PTT Önündeki Yığılmaya Karşı Pratik Çözüm Uygulanıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kentteki bazı kurumların önünde oluşan kalabalığa değişik çözümler üretildi. PTT işlemleri için boş olan okullar devreye girdi.Şanlıurfa’da sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından dün olduğu gibi bugün de birçok kişi bankalara, PTT’ye akın etti. Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara emniyet güçleri sık sık uyarıda bulundu. Özel ve kamu bankalarının önünde uzun kuyruklar oluşması bir takım tedbirleri de beraberinde getirdi. PTT yetkilileri, kalabalığın önüne geçmek için işlemleri artık okullarda da alacak.Banka şubelerinde güvenlik personelleri ve polis, insanlar arasında en az 2 metrelik mesafenin korunmasına yönelik tedbir aldı. Polisler, bazı yaşlılara kimlik sordu ve sosyal mesafenin korunması için uyarılarda bulundu.