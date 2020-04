Karaköprü'de Sineksiz Bir Yaz Hedefleniyor

Karaköprü sineksiz bir yaz için ilaçlanıyorKoronavirüs'e karşı seferberlik halinde mücadelesine devam eden Karaköprü Belediyesi bir yandan da vatandaşların sivrisineksin bir yaz geçirmeleri için ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karaköprü Belediyesi hijyenik bir ilçe için her gün dezenfekte ve temizlik seferberliğini sürdürürken bir yandan da vatandaşların yaz aylarında sivrisinek ve haşere sıkıntısı çekmemesi için ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekibi tarafından ilçede her gün özellikle sivrisinek ve larva oluşumuna neden olacak çamurlu alanlar, su birikintileri ilaçlanırken, araçlarla da her sokakta ilaçlama çalışması devam ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli bir süredir tüm personelleriyle birlikte yoğun mesai harcadıklarına dikkat çekerek yaz aylarında sivrisinek sıkıntısına karşı ilaçlama çalışmasını da aksatmadıklarını kaydetti. Başkan Baydilli, "Bir süredir koronavirüs tedbirleri kapsamında gerek temizlik İşleri gerekse zabıta ekiplerimiz gerçekten çok önemli uğraş veriyor. Her gün bir mahallemizi yıkıyor, dezenfekte ediyoruz.Bunun yanında yaz aylarında vatandaşlarımızın sivrisinek, haşere sorunu yaşamaması için de ilaçlama ekibimiz mesaisini sürdürüyor. Gerek araçlarla gerekse sırt pompalarıyla ilaçlama yapıyoruz, sinek oluşacak yerlerde temizlik ve ilaçlama faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Özveriyle çalışan, hizmet eden tüm personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.Başkan Baydilli ilaçlama çalışmalarının merkez ve kırsalda aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi. Ekipler, mahallelerde sırt pompalarıyla kara sinek, sivrisinek, haşere ve larvaların artmasını engellemek için her tarafta ilaçlama çalışması yapıyor.