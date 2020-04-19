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Bu haber 19 Nisan 2020 23:08:45 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Baydilli’nin Oturduğu Binada Korona Virüs Vakası! Bina Karantinaya Alındı

Şanlıurfa’da bir doktorun korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. İddialara göre doktorun oturduğu sitenin Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin oturduğu site olduğu bilgisi edinildi.

Başkan Baydilli’nin Oturduğu Binada Korona Virüs Vakası! Bina Karantinaya Alındı

Edinilen bilgilere göre Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde oturan bir doktorun korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilirken doktorun oturduğu sitenin karantinaya alındığı belirtildi.


 

Baydilli Köyde iken Oturduğu Sitede Korona Virüs Şüphesi Çıktı

Karantina alınan sitenin giriş ve çıkışları güvenlik güçleri tarafından kapatılırken karantinaya alınan sitede Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin oturduğu ve Başkan Baydilli’nin, vaka olmadan önce ailesi ile birlikte köyde oldukları iddia edildi. 



İddialar hakkında Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'den henüz bir açıklama gelmezken, korona virüs şüphesi ile hastaneye kaldırılan doktorun sağlık durumu da henüz netlik kazanmadı.


Editör: Ahmet Şen 
 
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Başkan Baydilli’nin Oturduğu Binada Korona Virüs Vakası! Bina Karantinaya Alındı
Başkan Baydilli’nin Oturduğu Binada Korona Virüs Vakası! Bina Karantinaya Alındı
Şanlıurfa’da bir doktorun korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. İddialara göre doktorun oturduğu sitenin Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin oturduğu site olduğu bilgisi edinildi.
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