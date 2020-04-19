Başkan Baydilli’nin Oturduğu Binada Korona Virüs Vakası! Bina Karantinaya Alındı

Baydilli Köyde iken Oturduğu Sitede Korona Virüs Şüphesi Çıktı

Edinilen bilgilere göre Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde oturan bir doktorun korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilirken doktorun oturduğu sitenin karantinaya alındığı belirtildi.Karantina alınan sitenin giriş ve çıkışları güvenlik güçleri tarafından kapatılırken karantinaya alınan sitede Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin oturduğu ve Başkan Baydilli’nin, vaka olmadan önce ailesi ile birlikte köyde oldukları iddia edildi.İddialar hakkında Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'den henüz bir açıklama gelmezken, korona virüs şüphesi ile hastaneye kaldırılan doktorun sağlık durumu da henüz netlik kazanmadı.Editör: Ahmet Şen