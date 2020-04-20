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Bu haber 20 Nisan 2020 09:00:15 Tarihinde eklenmiştir.

​Kırsal Alanda Silahla Vurulmuş Erkek Cesedi Bulundu

Kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

​Kırsal Alanda Silahla Vurulmuş Erkek Cesedi Bulundu

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Koçkıran Mahallesi'nde silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. 

 

Naylon Poşet Eriterek Eşine İşkence Etmiş

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede silahla vurulmuş bir erkek cesedi buldu. Ramazan İnanç’a ait olduğu öğrenilen ceset, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ramazan İnanç'ın geçtiğimiz günlerde eşini naylon poşet eriterek işkence eden kişi olduğu iddia edildi.




Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
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