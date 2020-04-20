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Bu haber 20 Nisan 2020 08:00:23 Tarihinde eklenmiştir.

​Cinsel Birliktelik İçin Buluştu! Şantajla Tehdit Edildi

Sosyal medyadan tanıştığı kişiyle cinsel birliktelik için buluşan şahsı darp edip, uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj yapan 5 kişiden 4'ü yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

​Cinsel Birliktelik İçin Buluştu! Şantajla Tehdit Edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine müracaat eden İ.K., kendisini darp edip uygunsuz videolarıyla şantaj yapan kişilerden şikayetçi oldu. İ.K., 10 Nisan günü sosyal medya üzerinden tanıştığı 'bayan_deniz' kullanıcı isimli erkek şahısla aynı gün cinsel birliktelik için ikamette buluştuklarını ve bir süre sonra elinde silah olan iki şahsın yan odadan çıkarak kendisini darp edip çıplak videolarını çekerek şantaj yaptıklarını söyledi.


 

Şantaj Yapan Şahıslar Suçüstü Yakalandı

Olay günü kredi kartlarını ve ATM kartını alan şüphelilerin 4 bin TL para aldıklarını, ertesi gün yine para isteyen şahıslara 2 bin 200 TL verdiğini anlatan İ.K., şahısların 10 bin TL para istemesi üzerine 16 Nisan günü şüphelilerle buluşma ayarlayarak durumu emniyet güçlerine haber verdiğini kaydetti. 16 Nisan günü Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'nde gerçekleşen buluşmada şüphelilerden A.İ.E. (30) parayı aldığı sırada üzerindeki 7,65 çapında markasız silahla ile birlikte suçüstü yakalandı. Şüphelilerden A.Y. (27) ise 17 Nisan günü emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Diğer şüphelilerden H.E. (31) ile A.B. (34) de bu sabah gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 16 ve 17 Nisan tarihlerinde gözaltına alınan A.Y. ve A.İ.E., emniyetteki sorgularının ardından bugün savcılığa sevk edildi. Şüpheli iki kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu sabah gözaltına alınan H.E. ile A.B.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, açık kimlik bilgileri tespit edilen diğer şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili şantaja uğrayan başka mağdurların da olduğu, polis ekiplerinin bu konuyla ilgili de çalışmasının devam ettiği öğrenildi.





Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
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