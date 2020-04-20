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Bu haber 20 Nisan 2020 00:15:10 Tarihinde eklenmiştir.

​Bir Dal Sigara 3 Bin 150 TL'ye Mal Oldu

Evde sigarası kalmadığı için tüpçüye gidip bir dal sigara alan 80 yaşındaki adama polis tarafından 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Yaşlı adam kendisini çeken bir gazeteciye, “Severim seni, bir dal da sen tüttür” dedi, bir diğerine ise, “Çekme lan fotoğrafımı” diyerek tepki gösterdi.

​Bir Dal Sigara 3 Bin 150 TL'ye Mal Oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesinde bulunan Uygarlık Parkında sigara içmekte olan 2 kişi, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için cezaya çarptırıldı. 80 yaşındaki Numan Yüksel, evde canının sıkıldığını, sigarası bittiği için caddedeki tüpçüden bir dal sigara alıp içmek için sokağa çıktığını söyledi. Yaşlı adam kendilerini çeken bir basın mensubuna, "Severim seni. Bir dal da sen tüttür" dedi, bir diğerine ise, "Çekme lan fotoğrafımı" diyerek tepki gösterdi. Aynı parkta sigara içen Mehmet Can Değirmenci'nin de sigarası bittiği için arkadaşından sigara alıp dışarıya çıktığı bildirildi.



Yüksel ve Değirmenci'ye sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.



Editör: Ahmet Şen 
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​Bir Dal Sigara 3 Bin 150 TL'ye Mal Oldu
​Bir Dal Sigara 3 Bin 150 TL'ye Mal Oldu
Evde sigarası kalmadığı için tüpçüye gidip bir dal sigara alan 80 yaşındaki adama polis tarafından 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Yaşlı adam kendisini çeken bir gazeteciye, “Severim seni, bir dal da sen tüttür” dedi, bir diğerine ise, “Çekme lan fotoğrafımı” diyerek tepki gösterdi.
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