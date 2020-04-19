​Sivereklileri Ayağa Kaldıran Tırşik’in Anlamı Nedir?

Tanrıkulu'ndan Siverekililere Cevap Gecikmedi

Tırşik Nedir? Tırşikin Anlamı Nedir?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Anayasa Mahkemesi'nin sosyal medya paylaşımları ile ilgili olarak aldığı bir karara yaptığı yorum Sivereklilerin tepkisine neden oldu. Tanrıkulu yaptığı yorumda; “Tırşık’ın doğum yeri Siverek’tir” ifadesini kullandı. Bu ifadelerin üzerine Siverekliler #SiverektenÖzürdileTanrıkulu hashtagi açarak özür dilemesini talep etti.Tepkilerin üzerine CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yeni bir açıklama yaparak “Kastımın, Siverek'in ve #Siverek'lilerin siyasi zekasını, espiri yeteneklerini hatırlatmak ve onurlandırmak olduğunun bilinmesini isterim.” Diyerek şu açıklamlarda bulundu.Anayasa Mahkemesinin emsal kararında belirtilen ifadede TIRŞİK’in anlamı : “İlk derece mahkemesi; başvurucunun paylaşımlarında geçen "tırşik" kelimesinin "içine her şey katılan bir yemeği" ifade ettiği gibi Anadolu'da "ne idüğü belirsiz, bir söylediği ötekini tutmayan, ne olduğu belirsiz insan" anlamlarına geldiği, dolayısıyla bu ifadenin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek anlam taşıdığı gerekçesiyle başvurucunun adli para cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir.” Şeklinde bahsedilmiştir.Editör: Ahmet Şen