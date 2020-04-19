Hilvan Semt Pazarı ve İşyerlerinde Sıkı Denetim

Pandemiye karşı alınan önlemler kapsamında semt pazarı ve işyerlerinde yapılan denetimlerini sıklaştırdı. Hilvan Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte semt pazarlarında denetim yapan ekipler, pazarcı esnaflarının tezgahlarının arasındaki mesafe ile vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları açısından uyarıda bulundu. Yaş sebze ve meyvelerin de pazarcı esnafı tarafından seçilmesi istendi.Semt pazarındaki giriş ve çıkışlarda güvenlik bandı çeken zabıta ekipleri, girişte bekleyerek maske ve dezenfekte dağıttı. Maskesi bir şekilde pazara girenleri geri çeviren polis ekipleri, sosyal mesafenin korunması adına megafonla sık sık uyarıda bulundu.Semt pazarının yoğun olduğu saatlerde pazar alanına giden Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, yine zabıta ekipleriyle birlikte vatandaşlara maske, eldiven ve dezenfektan dağıtarak virüsün bulaşma riskine karşı vatandaş ve pazar esnafına uyarıda bulundu.Hafta sonu uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde işyerlerinde denetim yapan zabıta ekipleri, İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı gıda denetimcileri birlikte işyerlerinin kapanış saatleri ile sağlık amaçlı sosyal mesafenin korunması adına uyarıda bulundu.Editör: Ahmet Şen