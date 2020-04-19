Yapıcıer, Siperlikleri Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'a Teslim Etti

Yüz Koruyucu Siperlikler Emniyete Teslim Edildi

Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ve STEM merkezimiz yeni tip Korona Virüs ( Covid-19 ) tedbirleri kapsamında 3D yazıcılarla üretimini gerçekleştirdiği 200 adet yüz koruyucu siperlik maskeler Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'a teslim edildi.Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk'un talimatı üzerine Türkiye'deki Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) aracılığıyla sağlık çalışanları için üretilen siperlikler, özellikle bu haftanın Polis Haftası olması münasebetiyle bugün Türkiye genelinde eş zamanlı olarak İl Emniyet Müdürlüklerine hediye edildi.Şanlıurfa'da 3D yazıcıyla üretilen 200 adet yüz koruyucu siperlik, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer tarafından, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'a teslim edildi.Editör: Ahmet Şen