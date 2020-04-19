Urfalılar Perişan Olmuştu! Bu Sene Tedbirler Erkenden Alınıyor

EKİPLER İLAÇLAMAYI MAĞARALARDA YOĞUNLAŞTIRDI

Koronavirüs tedbirlileri kapsamında Şanlıurfa’nın bir çok noktasında çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vektör ile mücadeleyi Şanlıurfa kent merkezinden geçen dereler ve mağaralar bölgesinde yoğun bir şekilde sürdürüyor.Karaköprü, Sırrın ve Çavşak derelerini rutin olarak temizleyen ekipler oluşabilecek larvalama dönemine karşılık ilaçlama işlemlerine devam ediyor.Şanlıurfa kent genelinde karasinek, sivrisinek, haşere ve özellikle insan sağlığını tehdit eden diğer vektörlerle mücadele çalışmaları kapsamında merkez ilçelerde tüm rögarlar, dere yatakları, yağmur suyu kanalları, fosseptik çukurlar ile su biriken bodrum katları ve atık depolama alanlarını düzenli olarak ilaçlanıyor.Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele kapsamında mağaralar bölgesinde de temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle Eyyübiye ilçesinde bulunan ve besiciliğin yapıldığı tespit edilen mağaralarda ilaçlama çalışmalarını artıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sivrisinek, karasinek ve larvalarla mücadelede kararlı bir çalışma yürütüyor.Editör: Ahmet Şen