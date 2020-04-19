​ŞUSKİ Akcakale'ye Korona Virüs Bulaştırmak İçin Mi Çalışıyor?

Mahalle Sakinleri ŞUSKİ’ye Ulaşamıyor

Vatandaşlar: 10 Gündür Pislik İçinde Yaşıyoruz

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 10 gündür su sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden vatandaş, perişan olduklarını ifade etti.Korona virüs kapsamında alınan tedbirlerle Türkiye’de virüsten korunmak amacıyla çeşitli kısıtlamalara gidildi. Virüsten korunmanın en iyi yolu olarak vatandaşlara evde kalma çağrısı yapılırken, evde kalan vatandaşları su sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti.Akcakale fatih sultan mehmet mahallesinde 10 gündür su sıkıntısı çektiklerini ifade eden vatandaşlar, durumdan dolayı oldukça sıkıntı çektiklerini ifade etti. sorunların düzelmesi için ŞUSKİ ile bağlantıya geçmeye çalıştıklarını ifade eden mahalle sakinleri yetkililere ulaşamamaktan dert yakındı.ŞUSKİ’ye ulaşamayan mahalle sakinleri seslerini basın yoluyla duyurmayı denedi. İhbar hattımıza gelen bir açıklamada 10 gündür pislik içinde yaşadıklarını kimsenin bu sorunla ilgilenmediklerini, evde kaldıkları süre içerisinde içecek suya bile ulaşmakta sıkıntı çektiklerini ifade ederek yetkililerin duruma el atmasını talep etti.Editör: Ahmet Şen