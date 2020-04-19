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Bu haber 19 Nisan 2020 11:43:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

​Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Karaman Tapucak Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. 

 

Silahlı Saldırıyı Düzenleyenler Aranıyor

Alınan bilgiye göre, H.Ş (38), isimli kişi evinin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sol bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan H.Ş, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yeri inceleme ekibi, silahlı yaralamanın yaşandığı cadde üzerinde çalışma yaptı.


Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
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