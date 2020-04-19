​Şanlıurfa’da Korona Virüs Sonucu Pozitif Çıktı! İsim Benzerliği Karışıklığa Neden Oldu

Şanlıurfa Ticaret Borsası yaptığı açıklamada;

Şanlıurfa’da başvurduğu hastanede korona virüs testi yaptıran Mehmet Kaya isimli vatandaşın isim benzerliği kamuoyunda karışıklığa neden oldu. Korona virüs testi pozitif çıkan Mali Müşavir Mehmet Kaya ile Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya'nın isim ve soyisim benzerliği Şanlıurfa kamuoyunda “Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya’nın korona virüs testi pozitif çıktı” iddialarını gündeme getirdi.Konu ilie alakalı Şanlıurfa Ticaret Borsası’ndan açıklama geldi. “Şanlıurfalı Mali müşavir Sn Mehmet KAYA'nın Covid-19 testinin pozitif çıkması, Yönetim Kurulu Başkanımız ile olan isim benzerliği nedeniyle kamuoyunda bir karışıklığa sebep olmuştur. Başkanımız Mehmet Kaya hemşerimize geçmiş olsun dileklerini bir basın açıklaması ile iletti.” İfadelerine yer verdi.İsim benzerliğinden dolayı karışıklığın yaşandığını ifade eden Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, kamuoyundaki bu karışıklıktan sonra hastanede yatmakta olan Şanlıurfalı Mali Müşavir Mehmet Kaya’nın durumu ile ilgili bilgi aldıktan sonra basın açıklamasında bulundu. Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;Editör: Ahmet Şen