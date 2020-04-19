Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 19 Nisan 2020 09:51:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Arıcı: Gücümüz Yettiğince Şanlıurfa'daki İhtiyaç Sahiplerine Yardımlarımız Devam Edecektir

Şanlıurfa’da evlerinden çıkamayan vatandaşlara bir yardım eli de ASRİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Serkan Arıcı’dan geldi.

​Arıcı: Gücümüz Yettiğince Şanlıurfa'daki İhtiyaç Sahiplerine Yardımlarımız Devam Edecektir

Şanlıurfa’da evlerinden çıkamayan vatandaşlara bir yardım eli de ASRİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Serkan Arıcı’dan geldi. Korona virüs yasakları dolayısıyla evlerinden çıkamayan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara koliler hazırlayan Asrın İş Adamları Derneği Başkanı Serkan Arıcı;


“Korona virüsle mücadelede kapsamında evlerinden çıkamayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım kolilerimizi dağıtmaya devam ediyoruz. Kendi imkanlarımızla gücümüzün yettiği yere kadar bu yardımlar devam edecek.” Açıklamasında bulundu.



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Şanlıurfa’da Korona Virüs Sonucu Pozitif Çıktı! İsim Benzerliği Karışıklığa Neden Oldu
​Şanlıurfa’da Korona Virüs Sonucu Pozitif Çıktı! İsim Benzerliği Karışıklığa Neden Oldu
Şanlıurfa’da başvurduğu hastanede korona virüs testi yaptıran Mehmet Kaya isimli vatandaşın isim benzerliği kamuoyunda karışıklığa neden oldu.
​Arıcı: Gücümüz Yettiğince Şanlıurfa'daki İhtiyaç Sahiplerine Yardımlarımız Devam Edecektir
​Arıcı: Gücümüz Yettiğince Şanlıurfa'daki İhtiyaç Sahiplerine Yardımlarımız Devam Edecektir
Şanlıurfa’da evlerinden çıkamayan vatandaşlara bir yardım eli de ASRİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Serkan Arıcı’dan geldi.
​Şanlıurfa OBM Ağaçlandırma Çalışmalarına Devam Ediyor
​Şanlıurfa OBM Ağaçlandırma Çalışmalarına Devam Ediyor
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, Siirt- Beğendik Pervari Yol Boyu Ağaçlandırma ’ kapsamında binlerce fidan dikti.
​Şanlıurfa’da Görülen Dev Kelebek Şaşkınlık Yarattı
​Şanlıurfa’da Görülen Dev Kelebek Şaşkınlık Yarattı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görülen dev kelebek görenleri şaşırttı.
​Yangını Söndürmek İsterken Canından Oldu
​Yangını Söndürmek İsterken Canından Oldu
Tarlasındaki çalıları temizlemek için ateş yakan çiftçi, ateşin sıçradığı ormanda yangını söndürmek isterken, alevlerin arasında kalarak can verdi.
Şanlıurfa’da Üzerine Duvar Yıkılan Çocuk Öldü
Şanlıurfa’da Üzerine Duvar Yıkılan Çocuk Öldü
Şanlıurfa'da yıkılan duvarın altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
​Şanlıurfa’ya Giriş Çıkış Yasakları 15 Gün Daha Uzatıldı
​Şanlıurfa’ya Giriş Çıkış Yasakları 15 Gün Daha Uzatıldı
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak’a tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamalar bu gece saat 24.00’dan itibaren 15 gün daha uzatıldı.
​Şanlıurfa’da Devrilen Traktörün Altında Kalarak Can Verdi
​Şanlıurfa’da Devrilen Traktörün Altında Kalarak Can Verdi
Şanlıurfa'da meydana gelen kazada devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfalı Taksicilere Vali Beyden Cevap Geldi
Şanlıurfalı Taksicilere Vali Beyden Cevap Geldi
Şanlıurfa Taksiciler Derneği Başkanı Hasan Karadaş, şoförlerin maske ihtiyacı olduğunu dile getirerek bu isteklerinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından giderilmesi için çağrıda bulunmuştu. Karadaş’a maskeler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından değil Şanlıurfa Valiliği tarafından temin edildi.
Çocuk Evliliklerinde Şanlıurfa Kaçıncı Sırada?
Çocuk Evliliklerinde Şanlıurfa Kaçıncı Sırada?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), illere göre 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının sayısı ve oranını açıkladı.
​Şanlıurfa’da Akşam Saatlerinde Ölüm Sessizliği Yaşandı
​Şanlıurfa’da Akşam Saatlerinde Ölüm Sessizliği Yaşandı
Şanlıurfa’da iki gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dün akşam saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.
​Atatürk Barajı'nın kapakları dualarla açıldı
​Atatürk Barajı'nın kapakları dualarla açıldı
Şanlıurfa’da 3 milyon dekar tarım arazisinin sulanmasında kullanılan Atatürk Barajı'nın kapakları, dualarla açıldı.
​ŞUSKİ Akcakale'ye Korona Virüs Bulaştırmak İçin Mi Çalışıyor?
​ŞUSKİ Akcakale'ye Korona Virüs Bulaştırmak İçin Mi Çalışıyor?
​Silahlı Kavga: 1 Yaralı
​Silahlı Kavga: 1 Yaralı
​Şanlıurfa’da Korona Virüs Sonucu Pozitif Çıktı! İsim Benzerliği Karışıklığa Neden Oldu
​Şanlıurfa’da Korona Virüs Sonucu Pozitif Çıktı! İsim Benzerliği Karışıklığa Neden Oldu
​Arıcı: Gücümüz Yettiğince Şanlıurfa'daki İhtiyaç Sahiplerine Yardımlarımız Devam Edecektir
​Arıcı: Gücümüz Yettiğince Şanlıurfa'daki İhtiyaç Sahiplerine Yardımlarımız Devam Edecektir
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿