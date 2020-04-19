​Arıcı: Gücümüz Yettiğince Şanlıurfa'daki İhtiyaç Sahiplerine Yardımlarımız Devam Edecektir

Şanlıurfa’da evlerinden çıkamayan vatandaşlara bir yardım eli de ASRİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Serkan Arıcı’dan geldi. Korona virüs yasakları dolayısıyla evlerinden çıkamayan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara koliler hazırlayan Asrın İş Adamları Derneği Başkanı Serkan Arıcı;“Korona virüsle mücadelede kapsamında evlerinden çıkamayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım kolilerimizi dağıtmaya devam ediyoruz. Kendi imkanlarımızla gücümüzün yettiği yere kadar bu yardımlar devam edecek.” Açıklamasında bulundu.Editör: Ahmet Şen