​Yangını Söndürmek İsterken Canından Oldu

Yangın Ormana Sıçrayınca Panik Yaptı

Muhtar Ekiplere Haber Verdi

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 08.30 sıralarında Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Köprübaşı mevkinde meydana geldi.Çiftçilikle uğraşan 56 yaşında Muzaffer Yılmaz, tarlasındaki çalıları temizlemek istedi. Topladığı çalıları yakan Yılmaz, ateşin kontrolünü kaybetti. Yangın ormana sıçrayınca paniğe kapılan Yılmaz, yangına müdahale etti. Panikle alevlerin ortasında kalan Yılmaz, dengesini kaybederek alevlerin içine düştü. Çevrede kimsenin olmadığı olayda Muzaffer Yılmaz yanarak can verdi.Yükselen dumanları gören mahalle halkı Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğünü arayarak ihbarda bulundu. Yangın haberini alan mahalle muhtarı Rıza Bahçe olay yerine gittiğinde korkunç olayı gördü. Muhtar Bahçe durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Yılmaz’ın cansız bedenini Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderdi.Evli ve iki çocuk babası Yılmaz’ın cenazesi otopsi raporundan sonra defnedilecek. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.Editör: Ahmet Şen