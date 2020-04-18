Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 18 Nisan 2020 23:30:26 Tarihinde eklenmiştir.

​İki Grup Arasında Silahlı Çatışma! 1 Ölü

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü.

​İki Grup Arasında Silahlı Çatışma! 1 Ölü

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 258. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu meselesinden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. 



 

Silahlar Ekmek Poşetine Saklanmış

Ekmek poşeti içerisinde silahlarla karşı karşıya gelen gurup sokak ortasında çatıştı. Olayda Ramazan A. isimli bir kişi hayatını kaybetti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Ramazan A. otopsisi için morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri ise olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​İki Grup Arasında Silahlı Çatışma! 1 Ölü
​İki Grup Arasında Silahlı Çatışma! 1 Ölü
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü.
​Sipariş Götüren Kurye Yaşlı Kadını Boğarak Öldürdü
​Sipariş Götüren Kurye Yaşlı Kadını Boğarak Öldürdü
Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu, market siparişini getiren bir kurye tarafından ayakkabı bağcığı ile boğularak öldürüldü.
​Yasağın ilk Gününde Şanlıurfa Havadan Görüntülendi
​Yasağın ilk Gününde Şanlıurfa Havadan Görüntülendi
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı büyükşehirlerden biri olan Şanlıurfa havadan görüntülendi.
​Sokağa Çıkma Yasağında Banka Soymaya Çalışan Şahıs: Benim adım felaket
​Sokağa Çıkma Yasağında Banka Soymaya Çalışan Şahıs: Benim adım felaket
Bir kişi sokağa çıkmanın kısıtlandığı günde kamu bankasına hırsızlığa girdiği sırada polislere yakalandı. Yakalanan hırsız,” benim adım felaket” dedi.
​FETÖ’den Aranıyordu, Korona Virüsten Öldü
​FETÖ’den Aranıyordu, Korona Virüsten Öldü
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik aranan kilit isimlerinden Rahmi Bıyık’ın Londra’da korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
​Korona Virüs Testi Pozitif Çıktı, Ahırda Tavana Asılmış Halde Bulundu
​Korona Virüs Testi Pozitif Çıktı, Ahırda Tavana Asılmış Halde Bulundu
korona virüs (Covit-19) testi pozitif çıkan vatandaş hastanedeki tedavisinin ardından karantina için gönderildiği evinde bunalıma girip intihar etti.
​Dini Nikahlı Eşin Korkunç Sonu
​Dini Nikahlı Eşin Korkunç Sonu
Eşi tarafından korkunç şekilde hastanelik olan kadın hayatını kaybetti.
Muhtar, Koronavirüslü Hastayı Saklayınca Görevinden Alındı
Muhtar, Koronavirüslü Hastayı Saklayınca Görevinden Alındı
Mahalle Muhtarı Mikail Duman, mahallesindeki korona virüslü vatandaşları gizleyince görevden uzaklaştırılırken, İstanbul’dan gelen korona virüslü hastalar hakkında bilgi veren Edremit ilçesi Doğanlar Mahallesi Muhtarı İbrahim Öndil ise Valilik tarafından ödüllendirildi.
Gençlerin Kavgasına Aileler de Katıldı: Ortalık Savaş Alanına Döndü
Gençlerin Kavgasına Aileler de Katıldı: Ortalık Savaş Alanına Döndü
​Gençler arasında çıkan kavgada bacağından vurulan gencin yakınları olayı gerçekleştiren şahsın evine saldırdı.
​Komşular arasında taşlı sopalı inek kavgası: 9 yaralı
​Komşular arasında taşlı sopalı inek kavgası: 9 yaralı
Tarlaya giren inek yüzünden komşular arasında kavga çıktı. Kavgaya akrabaların da dahil olmasıyla taş ve sopalar havada uçuştu. Olayda kadın ve çocuklar olmak üzere 9 kişi yaralandı
​Kardeşlerin arazi kavgası ölümle sonuçlandı
​Kardeşlerin arazi kavgası ölümle sonuçlandı
Bir şahıs, arazi ve miras konusu nedeniyle tartıştığı abisini tüfekle vurarak öldürdü, yeğenini ise yaraladı.
​Evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
​Evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine giden ambulansta tedavi edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
​İki Grup Arasında Silahlı Çatışma! 1 Ölü
​İki Grup Arasında Silahlı Çatışma! 1 Ölü
Şanlıurfa’da Üzerine Duvar Yıkılan Çocuk Öldü
Şanlıurfa’da Üzerine Duvar Yıkılan Çocuk Öldü
​Bakan Albayrak Esnaf ve Sanayicilere Destek Açıklaması
​Bakan Albayrak Esnaf ve Sanayicilere Destek Açıklaması
​Sipariş Götüren Kurye Yaşlı Kadını Boğarak Öldürdü
​Sipariş Götüren Kurye Yaşlı Kadını Boğarak Öldürdü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿