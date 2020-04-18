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Bu haber 18 Nisan 2020 20:45:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’ya Giriş Çıkış Yasakları 15 Gün Daha Uzatıldı

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak’a tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamalar bu gece saat 24.00’dan itibaren 15 gün daha uzatıldı.

​Şanlıurfa’ya Giriş Çıkış Yasakları 15 Gün Daha Uzatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine gönderilen “Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri” ek genelgesi ile büyük şehir statüsündeki 30 il; “Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van” ile Zonguldak’a kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışlar, 18 Nisan saat 24.00’dan itibaren daha önce belirlenen usul ve esaslara göre 15 gün daha uzatıldı.



Genelgede, 3 Nisan 2020 tarihli Bakanlık genelgesi ile Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak ilinden kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışların 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar kısıtlandığı hatırlatıldı. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de salgın hastalık tehdidinin devam ettiği ve yeni genelgede, salgının halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu tehdit vurgulandı. Bu çerçevede, riski yönetme, sosyal izolasyonu temin etme, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak için tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak ilinde şehir giriş çıkış sınırlaması kuralının devam etmesinin uygun olduğu kararlaştırıldı.


 

Saat 24.00 itibariyle geçerli olacak

Genelgede, “Büyükşehir statüsündeki 30 ile Zonguldak ili için; il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile yapılacak tüm giriş çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durdurulacak. Bu illerde yaşayan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak. Belirtilen illere giriş-çıkış kısıtlamasının daha önceki genelgelerle belirlenen usul ve esaslar ile istisnalar 18 Nisan Cumartesi günü saat 24:00'den sonra da geçerli olacak” denildi.



 

Suç teşkil eden davranışlara adli işlem başlatılacak

Bakanlık valiliklere gönderdiği genelgede söz konusu tedbirlere ilişkin kararların uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasını istedi. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.



Editör: Ahmet Şen
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​Şanlıurfa’ya Giriş Çıkış Yasakları 15 Gün Daha Uzatıldı
​Şanlıurfa’ya Giriş Çıkış Yasakları 15 Gün Daha Uzatıldı
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak’a tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamalar bu gece saat 24.00’dan itibaren 15 gün daha uzatıldı.
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