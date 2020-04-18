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Bu haber 18 Nisan 2020 21:30:33 Tarihinde eklenmiştir.

​Sipariş Götüren Kurye Yaşlı Kadını Boğarak Öldürdü

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu, market siparişini getiren bir kurye tarafından ayakkabı bağcığı ile boğularak öldürüldü.

​Sipariş Götüren Kurye Yaşlı Kadını Boğarak Öldürdü

Olay geçtiğimiz hafta Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre tek başına yaşayan ve korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu, marketten siparişte bulundu.
 

Para Üstü Nedeniyle Tartışma Çıktı 

Siparişi getiren kurye Recep Y. ile yaşlı kadın arasında para üstü nedeniyle tartışma çıktı. Recep Y, yaşlı kadından önceki alışverişinden kalan 8 lirayı istedi. Meral Ahmetoğlu parayı vermeyeceğini söylemesi üzerine Recep Y. yaşlı kadını ayakkabı bağcığı ile boğarak öldürdü. Zanlı, cinayetin ardından yaşlı kadının cep telefonunu alarak kaçarken yaşlı kadının cansız bedeni annesine ulaşamayınca eve gelen kızı tarafından bulundu.

 

8 Lira Borcu Vardı, Vermedi, Sinirlendim

Cinayete ilişkin incelme başlatan polis, kamera kayıtlarından eve gelen kuryenin kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan kurye Recep Y.'nin ilk ifadesinde; "Daha önceki siparişten 8 lira borcu vardı. Söyledim vermedi. Sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Arbede sırasında hayatını kaybetti" dediği iddia edildi. Recep Y.'nin Meral Ahmetoğlu'nun evinden aldığı cep telefonunu da sattığı öğrenildi.



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Sipariş Götüren Kurye Yaşlı Kadını Boğarak Öldürdü
​Sipariş Götüren Kurye Yaşlı Kadını Boğarak Öldürdü
Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu, market siparişini getiren bir kurye tarafından ayakkabı bağcığı ile boğularak öldürüldü.
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