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Bu haber 18 Nisan 2020 17:47:44 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’nın Hangi Bölgelerde Korona Virüs Var? Bu Uygulama İle Öğrenebileceksiniz!

Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıcıların hizmetine sunulması planlanan koronavirüs uygulaması 'Hayat Eve Sığar' Android ve iOS için yayınlandı. Bu uygulama sayesinde artık resmî verilere ulaşmak kolaylaşırken, vatandaşlar uygulamayı cep telefonlarına indirmeye başladı.

​Şanlıurfa’nın Hangi Bölgelerde Korona Virüs Var? Bu Uygulama İle Öğrenebileceksiniz!

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile başa çıkabilmek için çeşitli teknolojiler geliştirilmeye devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgına karşı vatandaşların takip edilmesini sağlayacak bir uygulama üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.







 

Hayat Eve Sığar Uygulaması Nasıl İndirilir?

Bakanlık tarafından geliştirilen 'Hayat Eve Sığar' isimli uygulama, Google Play Store'da ve iOS App Store'da yayımlandı. Uygulamadaki harita üzerinden çevrenizdeki eczane, hastane, toplu taşıma, metro istasyonları ve marketlerin mevkileri görülebilirken, ayrıca bulunduğunuz bölgede evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluk oranlarını gösteriyor. Ailem bölümüne merak ettiğiniz ve takip etmek istediğiniz yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda, onların mevki bilgilerini de görülebiliyor, takip edilebiliyor ve bulundukları bölgelere göre risk durumlarını öğrenilebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamanın alt kısmında, ülkemizin günlük koronavirüs istatistikleri takip edilebiliyor.



Editör: Ahmet Şen
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Teknoloji
​Şanlıurfa’nın Hangi Bölgelerde Korona Virüs Var? Bu Uygulama İle Öğrenebileceksiniz!
​Şanlıurfa’nın Hangi Bölgelerde Korona Virüs Var? Bu Uygulama İle Öğrenebileceksiniz!
Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıcıların hizmetine sunulması planlanan koronavirüs uygulaması 'Hayat Eve Sığar' Android ve iOS için yayınlandı. Bu uygulama sayesinde artık resmî verilere ulaşmak kolaylaşırken, vatandaşlar uygulamayı cep telefonlarına indirmeye başladı.
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