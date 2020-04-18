Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 18 Nisan 2020 22:30:23 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakan Albayrak Esnaf ve Sanayicilere Destek Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnafa toplam 10 milyar 836 milyon sanayiciye ise 59 milyar 62 milyon TL destek yapıldığını duyurdu.

​Bakan Albayrak Esnaf ve Sanayicilere Destek Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnafa ve sanayiciye verilen desteklere ilişkin bir açıklamada bulundu. 



 

Albayrak: Esnaf ve Sanayicilerimize Destekte Hız Kesmiyoruz

Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı" dedi.




Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
​Bakan Albayrak Esnaf ve Sanayicilere Destek Açıklaması
​Bakan Albayrak Esnaf ve Sanayicilere Destek Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnafa toplam 10 milyar 836 milyon sanayiciye ise 59 milyar 62 milyon TL destek yapıldığını duyurdu.
​Elektrikli Ve Hibrid Otomobil Satışları Yüzde 79 Arttı
​Elektrikli Ve Hibrid Otomobil Satışları Yüzde 79 Arttı
Elektrikli ve hibrid otomobil sayısı her geçen gün artarken, 2020 yılının ilk 3 ayında yüzde 100 elektrikli modellerden 82 adet, hibrid modellerden ise 3 bin 235 adet satıldığı görüldü. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise satışlarda artış yaşandığı saptandı.
​Bu Otun Kilosu Altını Geride Bıraktı
​Bu Otun Kilosu Altını Geride Bıraktı
Yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığı iyi geldiği belirtilen zuzubak otu, kilogramı 400 liradan satışa sunuldu.
​Altın Rekor Yükselişini Sürdürüyor
​Altın Rekor Yükselişini Sürdürüyor
Küresel piyasalardaki dalgalanmalarla beraber gram altın 381 liradan, çeyrek altın ise 626 liradan işlem görüyor.
Başkan Kaya Telekonferans İle Önemli Toplantıya Katıldı
Başkan Kaya Telekonferans İle Önemli Toplantıya Katıldı
​Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de yer aldığı video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 14.04.2020 tarihli Borsalar Konsey toplantısına katılım sağladı.
​Menengiçler Aşılanarak Ekonomiye Kazandırılıyor
​Menengiçler Aşılanarak Ekonomiye Kazandırılıyor
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, bozuk ormanların rehabilitasyonu projesi kapsamında, dağlık ormanlık alanlarında kıraç topraklarda doğal olarak yetişen ve ekonomiye katkısı olmayan yabani ağaç formundaki menengiç ağaçlarını ocak-şubat aylarında aralama, seyreltme, budama çalışması yapılarak tek ya da iki gövde haline getiriliyor.
​2 Günlük Yasakta Kesilen Ceza Dudak Uçuklattı
​2 Günlük Yasakta Kesilen Ceza Dudak Uçuklattı
Valilik sokağa çıkma yasağı kapsamında kent genelinde kesilen ceza miktarını açıkladı.
​Şanlıurfa Ülke Ekonomisine 2.2 Milyar Lira Katkı Sağlayacak
​Şanlıurfa Ülke Ekonomisine 2.2 Milyar Lira Katkı Sağlayacak
​Şanlıurfa Ülke Ekonomisine 2.2 Milyar Lira Katkı Sağlayacak
​Albayrak Duyurdu: Ücretsiz İzne Çıkanlar Merak Etmesin Onlara da Maaş Vereceğiz
​Albayrak Duyurdu: Ücretsiz İzne Çıkanlar Merak Etmesin Onlara da Maaş Vereceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız."
​Bakan açıkladı! 380 bin öğrencinin yurt ücretleri geri ödenecek
​Bakan açıkladı! 380 bin öğrencinin yurt ücretleri geri ödenecek
​Bakan açıkladı! 380 bin öğrencinin yurt ücretleri geri ödenecek
​Kredi Kartı Borcu Olanlar Dikkat! Yıl Sonuna Kadar Ödemeyebilirsiniz
​Kredi Kartı Borcu Olanlar Dikkat! Yıl Sonuna Kadar Ödemeyebilirsiniz
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararı ile bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirildi. Ayrıca, kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara 31 Aralık 2020'ye kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlandığını duyuruldu.
​Bakan Albayrak’tan Aylık 5 Bin TL'nin Altında Geliri Olan Tüm Vatandaşlar İçin Temel İhtiyaç Desteği
​Bakan Albayrak’tan Aylık 5 Bin TL'nin Altında Geliri Olan Tüm Vatandaşlar İçin Temel İhtiyaç Desteği
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarında aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlar için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldıklarını açıkladı.
​İki Grup Arasında Silahlı Çatışma! 1 Ölü
​İki Grup Arasında Silahlı Çatışma! 1 Ölü
Şanlıurfa’da Üzerine Duvar Yıkılan Çocuk Öldü
Şanlıurfa’da Üzerine Duvar Yıkılan Çocuk Öldü
​Bakan Albayrak Esnaf ve Sanayicilere Destek Açıklaması
​Bakan Albayrak Esnaf ve Sanayicilere Destek Açıklaması
​Sipariş Götüren Kurye Yaşlı Kadını Boğarak Öldürdü
​Sipariş Götüren Kurye Yaşlı Kadını Boğarak Öldürdü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿