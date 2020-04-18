Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 18 Nisan 2020 16:30:08 Tarihinde eklenmiştir.

​Yasağın ilk Gününde Şanlıurfa Havadan Görüntülendi

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı büyükşehirlerden biri olan Şanlıurfa havadan görüntülendi.

​Yasağın ilk Gününde Şanlıurfa Havadan Görüntülendi

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.



 

Şanlıurfa Havadan Drone İle Görüntülendi

Sessizliğin yaşandığı illerden biri olan Şanlıurfa’da sokak ve caddeler havadan drone ile görüntülendi. Kentin en yoğun mekanlarından olan Balıklıgöl Yerleşkesi, Atatürk Bulvarı, Topçu Meydanı ve Bahçelievler semti ile üç merkez ilçe olan Haliliye, Karaköprü ile Eyyübiye ilçelerinin boş kaldığı görüldü.









Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Yasağın ilk Gününde Şanlıurfa Havadan Görüntülendi
​Yasağın ilk Gününde Şanlıurfa Havadan Görüntülendi
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı büyükşehirlerden biri olan Şanlıurfa havadan görüntülendi.
​Sokağa Çıkma Yasağında Banka Soymaya Çalışan Şahıs: Benim adım felaket
​Sokağa Çıkma Yasağında Banka Soymaya Çalışan Şahıs: Benim adım felaket
Bir kişi sokağa çıkmanın kısıtlandığı günde kamu bankasına hırsızlığa girdiği sırada polislere yakalandı. Yakalanan hırsız,” benim adım felaket” dedi.
​FETÖ’den Aranıyordu, Korona Virüsten Öldü
​FETÖ’den Aranıyordu, Korona Virüsten Öldü
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik aranan kilit isimlerinden Rahmi Bıyık’ın Londra’da korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
​Korona Virüs Testi Pozitif Çıktı, Ahırda Tavana Asılmış Halde Bulundu
​Korona Virüs Testi Pozitif Çıktı, Ahırda Tavana Asılmış Halde Bulundu
korona virüs (Covit-19) testi pozitif çıkan vatandaş hastanedeki tedavisinin ardından karantina için gönderildiği evinde bunalıma girip intihar etti.
​Dini Nikahlı Eşin Korkunç Sonu
​Dini Nikahlı Eşin Korkunç Sonu
Eşi tarafından korkunç şekilde hastanelik olan kadın hayatını kaybetti.
Muhtar, Koronavirüslü Hastayı Saklayınca Görevinden Alındı
Muhtar, Koronavirüslü Hastayı Saklayınca Görevinden Alındı
Mahalle Muhtarı Mikail Duman, mahallesindeki korona virüslü vatandaşları gizleyince görevden uzaklaştırılırken, İstanbul’dan gelen korona virüslü hastalar hakkında bilgi veren Edremit ilçesi Doğanlar Mahallesi Muhtarı İbrahim Öndil ise Valilik tarafından ödüllendirildi.
Gençlerin Kavgasına Aileler de Katıldı: Ortalık Savaş Alanına Döndü
Gençlerin Kavgasına Aileler de Katıldı: Ortalık Savaş Alanına Döndü
​Gençler arasında çıkan kavgada bacağından vurulan gencin yakınları olayı gerçekleştiren şahsın evine saldırdı.
​Komşular arasında taşlı sopalı inek kavgası: 9 yaralı
​Komşular arasında taşlı sopalı inek kavgası: 9 yaralı
Tarlaya giren inek yüzünden komşular arasında kavga çıktı. Kavgaya akrabaların da dahil olmasıyla taş ve sopalar havada uçuştu. Olayda kadın ve çocuklar olmak üzere 9 kişi yaralandı
​Kardeşlerin arazi kavgası ölümle sonuçlandı
​Kardeşlerin arazi kavgası ölümle sonuçlandı
Bir şahıs, arazi ve miras konusu nedeniyle tartıştığı abisini tüfekle vurarak öldürdü, yeğenini ise yaraladı.
​Evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
​Evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine giden ambulansta tedavi edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Alaattin Çakıcı Sincan Cezaevinden Tahliye Edildi
Alaattin Çakıcı Sincan Cezaevinden Tahliye Edildi
Ünlü Mafya lideri Alaattin Çakıcı, Ak Parti ve MHP ortaklığıyla meclisten geçirilen Yeni İnfaz Yasası kapsamında Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.
Bozova'da Bir Kişi Koronavirüsten Hayatını Kaybetti
Bozova'da Bir Kişi Koronavirüsten Hayatını Kaybetti
​Geçtiğimiz günlerde Bozova kırsal mahallelerinden Kılıçören’de korona testi pozitif çıkan vatandaş hayatını kaybetti.
​Türkçe Öğretmeni Korona Virüsten Hayatını Kaybetti
​Türkçe Öğretmeni Korona Virüsten Hayatını Kaybetti
​Şanlıurfa’nın Hangi Bölgelerde Korona Virüs Var? Bu Uygulama İle Öğrenebileceksiniz!
​Şanlıurfa’nın Hangi Bölgelerde Korona Virüs Var? Bu Uygulama İle Öğrenebileceksiniz!
​Türkiye, Vatandaşının Fişini Çektirmedi
​Türkiye, Vatandaşının Fişini Çektirmedi
​Yasağın ilk Gününde Şanlıurfa Havadan Görüntülendi
​Yasağın ilk Gününde Şanlıurfa Havadan Görüntülendi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿