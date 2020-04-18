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Bu haber 18 Nisan 2020 19:30:47 Tarihinde eklenmiştir.

​Gaziantep’teki Patlama Film Sahnelerini Aratmadı

Gaziantep’in yeni ticaret merkezi haline gelecek olan Büyükşehir Belediyesi Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) için yol yapım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen kontrollü patlama filmleri aratmayan karelere sahne oldu.

​Gaziantep’teki Patlama Film Sahnelerini Aratmadı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan projesi kapsamında yürütülen ve yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki yolu açma çalışmaları film sahnelerini aratmayan anlara neden oldu. Yola yerleştirilen ve art arda patlatılan dinamitlerin sesi çevredekilere korkulu yaşatırken patlama anı ise adeta görsel şölene dönüştü.



İnşaat çalışmaları süren ve havadan drone ile görüntülenen BÜSEM'i eski Nizip yoluna bağlayacak 20 kilometrelik yolların genişliği ise 25, 35 ve 50 metre arasında değişecek.




Editör: Ahmet Şen
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Güncel
​Gaziantep’teki Patlama Film Sahnelerini Aratmadı
​Gaziantep’teki Patlama Film Sahnelerini Aratmadı
Gaziantep’in yeni ticaret merkezi haline gelecek olan Büyükşehir Belediyesi Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) için yol yapım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen kontrollü patlama filmleri aratmayan karelere sahne oldu.
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