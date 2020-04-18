Şanlıurfalı Taksicilere Vali Beyden Cevap Geldi

Şanlıurfa Büyükşehir’in Yapmadığını Vali Erin Yaptı

Belediyeler Taleplerimize Cevap Vermedi

Şanlıurfa Taksiciler Derneği Başkanı Hasan Karadaş; “Cumhurbaşkanım Urfa’da ki belediyeler maske dağıttıklarını söylüyorlar ama ben Taksiciler D.Bsk. olarak üyelerime maske bulamıyorum ve hiç bir üyeme maske verilmedi. Bilginiz olsun.” Açıklamasında bulunarak maske sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden bir açıklamada bulunmuştu. Yaptığı açıklamada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile beraber ilçe belediyelerine seslenen Karadaş’un çağrısına hiçbir kurumdan cevap gelmedi.Taksiciler her gün işleri gereği her gün birçok insanla muhatap oluyorlar. Günde 60.000 adet maske üretildiğini söyleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, maskeye en fazla ihtiyaç duyan taksicilere el uzatmazken Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ivedilikle taksicilerin taleplerinin karşılanması talimatında bulundu. Verilen talimatına ardından harekete geçen Şanlıurfa Valiliği görevlileri 500 adet maskeyi Şanlıurfa Taksiciler Derneği Başkanı Hasan Karadaş’a teslim etti.Büyükşehir belediye başkanı salgın geçtikten sonra mı maske dağıtacak diyen Şanlıurfa Taksiciler Derneği Başkanı Hasan Karadaş; “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin sesimizin duymadığı yerde Sayın Valimiz Abdullah Erin sesimizi duydu. Derneğimize 500 adet maske gönderdi. Kendisine teşekkür ederim Allah sizi başımızdan eksik etmesin valim” açıklamasında bulundu.Editör: Ahmet Şen