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Bu haber 18 Nisan 2020 11:24:06 Tarihinde eklenmiştir.

Çocuk Evliliklerinde Şanlıurfa Kaçıncı Sırada?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), illere göre 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının sayısı ve oranını açıkladı.

Çocuk Evliliklerinde Şanlıurfa Kaçıncı Sırada?

TÜİK verilerine göre 2019 yılı içerisinde Sivas’ta çocuk yaşta evlenen kız çocuğu sayısı 124 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl içerisinde toplam evlenme sayısının 4 bin 28 olduğu Sivas’ta kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranı ise yüzde 3,1 oldu.

 

Türkiye'de 2019 Yılında Kaç Çocuk Evlendi

2019 yılında toplam evlenme sayısının 541 bin 424 olduğu Türkiye’de çocuk yaşta evlenen kız çocuk sayısı 17 bin 47 olarak tespit edildi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının ülke ortalaması yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçti.

 

Şanlurfa İlk 3'te

Çocuk yaşta evlenen kız sayısının en çok olduğu il bin 245 ile Gaziantep oldu. Bu şehri bin 50 ile İstanbul, bin ile de Şanlıurfa izledi. Çocuk yaşta evlenen kız sayısının en az olduğu şehir ise 1 ile Tunceli oldu. Tunceli’yi 3 ile Bayburt, 8 ile de Gümüşhane takip etti.




Editör: Ahmet Şen 
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