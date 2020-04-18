​Korona Virüs Testi Pozitif Çıktı, Ahırda Tavana Asılmış Halde Bulundu

Bunalıma Girip İntihar Etti

Çocuklarına Virüs Bulaştırmaktan Korkmuş

Edinilen bilgiye göre, Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Karaağaç köyünde çocukları ile birlikte yaşayan Kırgızistan uyruklu Kazım Aliyev (66) isimli vatandaşın korona virüs (Covit-19) testi pozitif çıkınca Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Bir haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Aliyev, aynı günün akşamında bunalıma girerek intihar etti. Aliyev’in cansız bedeni, sabah oğlu tarafından ahırın tavanına asılı olarak bulundu. Durumun İlçe Janadarma Komutanlığı ekiplerine haber verilmesinin ardından ekipler olay yerine intikal etti. Aliyev’in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İstanbul’a gönderildi.Aliyev’in tedavisinin ardından 14 gün karantinada kalmak için evine gönderildiği ancak kendisinin virüsü çocuklarına buluşturmaktan korktuğu ve bu nedenle bunalıma girerek canıma kıymış olabileceği iddia edildi.Editör: Ahmet Şen