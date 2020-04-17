Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 17 Nisan 2020 23:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Dini Nikahlı Eşin Korkunç Sonu

Eşi tarafından korkunç şekilde hastanelik olan kadın hayatını kaybetti.

​Dini Nikahlı Eşin Korkunç Sonu

Olay, Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Fahrettinpaşa Mahallesi 1442 Sokak no 18'de meydana geldi.İddiaya göre, Z.D.(48) adlı kişi 15 Nisan 2020 tarihinde dini nikahlı eşi Kısmet Demir'le tartıştı. Z.D. adlı şüpheli evdeki çekiçle eşinin çeşitli yerlerine ve başına defalarca vurdu. Komşuların ara girmesiyle kurtarılan Kısmet Demir (39), çağrılan 112 Acil Servisi ile Tarsus'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Komalık olan ve 2 gün yoğun bakım ünitesi yaşama savaşı veren 2 çocuk annesi Kısmet Demir, hayatını kaybetti.


Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Kısmet Demir yarın toprağa verilecek.


 

BALDIZI EVİ ATEŞE VERDİ!

Olayın devamında ise bugün öğlen saatlerinde Z.D.'nin ikamet ettiği eve gelen baldız F.E.(29) evi kundaklayıp ateşe verip, kaçtı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi civarında yakalanan F.E. ablasının döven eniştesi Z.D. öfkesinde evi kundakladığını ifade etti. Olayın şüphelisi Z.D. polis ekipleri tarafından yakalandı.




Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Dini Nikahlı Eşin Korkunç Sonu
​Dini Nikahlı Eşin Korkunç Sonu
Eşi tarafından korkunç şekilde hastanelik olan kadın hayatını kaybetti.
Muhtar, Koronavirüslü Hastayı Saklayınca Görevinden Alındı
Muhtar, Koronavirüslü Hastayı Saklayınca Görevinden Alındı
Mahalle Muhtarı Mikail Duman, mahallesindeki korona virüslü vatandaşları gizleyince görevden uzaklaştırılırken, İstanbul’dan gelen korona virüslü hastalar hakkında bilgi veren Edremit ilçesi Doğanlar Mahallesi Muhtarı İbrahim Öndil ise Valilik tarafından ödüllendirildi.
Gençlerin Kavgasına Aileler de Katıldı: Ortalık Savaş Alanına Döndü
Gençlerin Kavgasına Aileler de Katıldı: Ortalık Savaş Alanına Döndü
​Gençler arasında çıkan kavgada bacağından vurulan gencin yakınları olayı gerçekleştiren şahsın evine saldırdı.
​Komşular arasında taşlı sopalı inek kavgası: 9 yaralı
​Komşular arasında taşlı sopalı inek kavgası: 9 yaralı
Tarlaya giren inek yüzünden komşular arasında kavga çıktı. Kavgaya akrabaların da dahil olmasıyla taş ve sopalar havada uçuştu. Olayda kadın ve çocuklar olmak üzere 9 kişi yaralandı
​Kardeşlerin arazi kavgası ölümle sonuçlandı
​Kardeşlerin arazi kavgası ölümle sonuçlandı
Bir şahıs, arazi ve miras konusu nedeniyle tartıştığı abisini tüfekle vurarak öldürdü, yeğenini ise yaraladı.
​Evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
​Evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine giden ambulansta tedavi edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Alaattin Çakıcı Sincan Cezaevinden Tahliye Edildi
Alaattin Çakıcı Sincan Cezaevinden Tahliye Edildi
Ünlü Mafya lideri Alaattin Çakıcı, Ak Parti ve MHP ortaklığıyla meclisten geçirilen Yeni İnfaz Yasası kapsamında Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.
Bozova'da Bir Kişi Koronavirüsten Hayatını Kaybetti
Bozova'da Bir Kişi Koronavirüsten Hayatını Kaybetti
​Geçtiğimiz günlerde Bozova kırsal mahallelerinden Kılıçören’de korona testi pozitif çıkan vatandaş hayatını kaybetti.
‘Çiftçiler ve tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalıdır’
‘Çiftçiler ve tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalıdır’
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal üretimin yalnızca hasattan ibaret olmadığını vurgulayarak, “Yalnızca hasatta çalışanlar değil, bütün çiftçiler ve tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalıdır” diye konuştu.
​Markete EYP’li Saldırı
​Markete EYP’li Saldırı
Terör yandaşları bir markete el yapımı patlayıcı ile saldırdı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
​Civciv Kavgası: 2 Yaralı, 8 Gözaltı
​Civciv Kavgası: 2 Yaralı, 8 Gözaltı
İki komşu arasında civciv yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.
​Başkan Özyavuz Vatandaşlara Seslendi
​Başkan Özyavuz Vatandaşlara Seslendi
Türkiye’de de görülen korona virüs salgını nedeniyle yapılan uyarıların ardından Harranlılar evlerinde kalmayı tercih etti.
​Polis ile Vatandaş Arasında İlginç Diyalog
​Polis ile Vatandaş Arasında İlginç Diyalog
​Dini Nikahlı Eşin Korkunç Sonu
​Dini Nikahlı Eşin Korkunç Sonu
​Atatürk Barajı'nın kapakları dualarla açıldı
​Atatürk Barajı'nın kapakları dualarla açıldı
​Vali Erin’den Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Açıklama
​Vali Erin’den Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Açıklama
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿