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Bu haber 17 Nisan 2020 21:50:51 Tarihinde eklenmiştir.

​Atatürk Barajı'nın kapakları dualarla açıldı

Şanlıurfa’da 3 milyon dekar tarım arazisinin sulanmasında kullanılan Atatürk Barajı'nın kapakları, dualarla açıldı.

​Atatürk Barajı'nın kapakları dualarla açıldı

Şanlıurfa'da Atatürk Barajı'ndan Harran Ovası'na su verilmeye başlandı. Türkiye'nin ihtiyacı olan pamuğun yüzde 50'si, kırmızı mercimeğin yüzde 38'i, mısırın yüzde 22'si, arpanın yüzde 13'ü ve buğdayın da yüzde 9'unun üretildiği Şanlıurfa'da, DSİ 15'inci Bölge Müdürlüğünden kanallara su verilmeye başlandı. Korona virüs nedeniyle az sayıda yetkilinin katıldığı programa, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Eyyüp Sabri Kirişçi ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ile ilgililer katıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Türkiye'nin gurur kaynağı olan Atatürk Barajı'ndan gelen suyu buraya ulaştıran iki ana tünelimiz var. Bu ana tünellerin çıkış noktası burasıdır. Buradan da inşallah Mardin'e kadar uzanan 250 kilometrelik bir mesafeye kadar suyu bırakarak ulaştırmış olacağız. Korona virüs nedeniyle, burada yetiştirilecek olan tahıl ürünleri, ihtiyacı karşılama noktasında isabetli olacaktır. İnşallah tarım arazilerimizde bu yıl yüzde 60 oranında tahıl yetiştireceğiz. Çiftçilerimiz yetiştirecekler, üretecekler ülke ekonomisine katkı sunacaklar” dedi.

DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe de yaptığı açıklamada, bereketli bir yıl olması temennisinde bulundu. Gökçe, “Cenabı Allah bereketli bir sezon nasip etsin. Kazalardan belalardan muhafaza eylesin inşallah” ifadelerini kulandı.

Yapılan açıklamaların ardından koyun kesildi. Okunan duaların ardından barajın kapakları açılarak Harran Ovası'na su verilmeye başlandı.



Editör: Ahmet Şen
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