​Vali Erin’den Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Açıklama

İşçiler, Belgeler İle Seyahat Edebilecekler

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, gurbet ellere mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak isteyen kişilerin oluşturduğu istenmeyen görüntülere yönelik açıklamalarda bulundu.Vali Erin, İlçe Tarım Müdürlüğü önünde izin belgesi almak için kuyruk oluşturma ile ilgili CNN Türk Televizyonu’na telefon ile bağlanarak çözümü noktasında açıklamalarda bulundu. Erin, Pandemi ile mücadele sadece Şanlıurfa’da değil, aynı zamanda yakın zamanda başarı ile gerçekleştirdiğimiz Barış Pınarı Harekatı sonrasında Resulayn ve Tel Abyad’da da yürütüyoruz. Umreci vatandaşlarımız ile ilgili karantina kararı alınmadan daha önce bilim kurulunun tavsiyesi doğrultusunda Şanlıurfa’ya gelen binin üzerinde umreci kardeşlerimizi takibe almıştık ve onların içerisinde pozitif olarak tespit ettiğimiz ve yayılımı engellediğimiz vatandaşlarımız bulunuyor.” diye konuştu.Mevsimlik tarım işçileri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Erin, şunları söyledi:”2 Milyon 73 Bin nüfuslu şehir Şanlıurfa aynı zamanda da 400 Bin Suriyeli kardeşimiz var Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de 300 Bin vatandaşımız var. Bu etkili takip ve tedbirler sonucunda nüfusa oranla en az pozitif vaka Urfa’da bulunuyor. Tarım, hayvancılık ve arıcılık faaliyetinde bulunanlar, faaliyetlerini ispatlayan belgeler ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kayıt sistemlerine istinaden oluşturulacak belgeler ile seyahat edebilecekler”