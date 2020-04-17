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Bu haber 17 Nisan 2020 20:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Harran ve Akçakale'de Taviz Verilmiyor

​Şanlıurfa Valiliği koordinesinde tüm ilçelerde Kaymakamlıkların organize ettiği çalışmaların en önemlisini, evde kalma çağrısı oluşturuyor.

Harran ve Akçakale'de Taviz Verilmiyor

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde tüm ilçelerde Kaymakamlıkların organize ettiği çalışmaların en önemlisini, evde kalma çağrısı oluşturuyor. Virüsün yayılmasını önlemede en önemli etkenin sosyal mesafeyi korumak olduğundan hareketle tedbirler alan kamu kuruluşları, İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla faaliyetleri durdurulan iş yerlerinde çalışanlar ile sosyal yardımlarla geçinen vatandaşlara destek oluyor.

Şanlıurfa’nın Harran ve Akçakale ilçelerinde Kaymakamlıklar nezaretinde organize olan kamu kuruluşları, vatandaşlara maske dağıtımı, ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik malzemesi yardımlarının yanında nakit yardım desteklerini de evlere ulaştırıyor.

Kaymakamlıklar nezaretinde icra edilen faaliyetlere, polis ve bekçiler, jandarma, sağlık çalışanları, zabıta personeli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlükleri personeli, Göç İdaresi, Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri, Halk Sağlığı birimleri, sivil toplum kuruluşları gönüllüleri, halk eğitim merkezlerinde ve okullarda maske üretimi yapan kursiyerler ile öğrenciler görev alıyor. İlçelerin giriş çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında maske takılması, seyahat izin belgesi, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralı denetimleri yapan ekipler, kurallara uymayanlara Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince cezai işlem uyguluyor.

Akçakale’de gece gündüz faaliyet


Çok sayıda Suriyeli muhacirin de yaşadığı Akçakale’de korona virüs salgınına karşı gece gündüz demeden çalışan ekipler, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine giderek gıda ve hijyen paketlerini teslim ediyor. Akçakale Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen sosyal yardımlar kapsamında bir ay içerisinde, 170 gıda kolisi, 71 paket hasta bezi, 35 koli süt, 590 paket makarna ve 300 paket maske dağıtımı yapıldı.
Kızılay ve farklı sivil toplum kuruluşlarının da 662 gıda kolisi, 2 bin 500 paket cerrahi maske, 30 hijyen paketi ile destek olduğu çalışmalar kapsamında, 50 aileye de günlük sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Virüs salgınına karşı ilaçlama, dezenfeksiyon, denetim ve diğer konularda büyük gayret sarf eden Akçakale Belediyesi de şimdiye kadar 10 binin üzerinde maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik destek hizmetleri için organize olan Vefa Sosyal Destek Grupları da, Akçakale’de 11 ayrı ekiple vatandaşların yardımına koşuyor.

İlçe merkezinin dışında geniş bir kırsalı bulunan Akçakale’de yardımları ulaştırmak için büyük bir özveriyle çalışan Vefa grupları, ihtiyaç sahibi vatandaşların sıkıntısını bir an önce çözmek için gerekirse gece saatlerine kadar çalışıyor.

Harran’da kurallardan taviz verilmiyor


Şanlıurfa’nın tarih beldesi Harran, ören yerlerinin ziyarete kapatılması kararının ardından, en sakin günlerini yaşıyor. Kaymakamlık nezaretinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, 11 araç ve 31 personelle yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşıyor.
Vefa Sosyal Destek Grupları, korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler gereği sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hizmetine koşuyor. Bir aylık faaliyetler kapsamında 800 vatandaşın maaş ve sosyal yardım ödemelerini evlerine ulaştıran Vefa Sosyal Destek Grupları, 865 koli gıda ve temizlik malzemesi dağıtımı yaptı.
İlçe genelinde virüs salgınına karşı tedbir ve denetimlerin artırıldığı Harran’da, sosyal mesafeyi ihlal, maske takmama, 65 yaş sokağa çıkma ihlali, iş yerlerinin hijyen ve fiyat denetimleri sonucu 171 kişiye idari işlem yapılarak, 270 bin 869 Türk Lirası tutarında ceza uygulandı.
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