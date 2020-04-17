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Bu haber 17 Nisan 2020 17:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Muhtar, Koronavirüslü Hastayı Saklayınca Görevinden Alındı

Mahalle Muhtarı Mikail Duman, mahallesindeki korona virüslü vatandaşları gizleyince görevden uzaklaştırılırken, İstanbul’dan gelen korona virüslü hastalar hakkında bilgi veren Edremit ilçesi Doğanlar Mahallesi Muhtarı İbrahim Öndil ise Valilik tarafından ödüllendirildi.

Muhtar, Koronavirüslü Hastayı Saklayınca Görevinden Alındı

Van’ın Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman, mahallesindeki korona virüslü vatandaşları gizleyince görevden uzaklaştırılırken, İstanbul’dan gelen korona virüslü hastalar hakkında bilgi veren Edremit ilçesi Doğanlar Mahallesi Muhtarı İbrahim Öndil ise Valilik tarafından ödüllendirildi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyen korona virüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele etkili bir şekilde devam ederken, hastalığın yayılmaması için yapılan uyarıları dikkate almayanlar cezalandırılıyor.

Edremit ilçesi Doğanlar Mahallesi Muhtarı İbrahim Öndil, İstanbul'dan Van'a gelen ve 4 korona virüs hastasını taşıdığı belirlenen otobüsü Van Valiliğine bildirdi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in bilgilendirmesi üzerine otobüs Erzincan'da durdurularak hastalar ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı. Bu olay üzerine Vali Bilmez, Doğanlar Mahallesi Muhtarı Öndil'e duyarlılığından dolayı teşekkür belgesi vererek ödüllendirdi. Telekonferansla Muhtar Öndil ile görüşen Vali Bilmez, “Bu duyarlılığınız sayesinde pozitif vakası bulunan hastalar tedavi altına alınırken, ayrıca 3 pozitif vaka daha tespit edildi. Sizin sayenizde mahalleniz büyük bir salgından korunmuş oldu. Bunun için teşekkür ediyorum” dedi
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Asayiş
Muhtar, Koronavirüslü Hastayı Saklayınca Görevinden Alındı
Muhtar, Koronavirüslü Hastayı Saklayınca Görevinden Alındı
Mahalle Muhtarı Mikail Duman, mahallesindeki korona virüslü vatandaşları gizleyince görevden uzaklaştırılırken, İstanbul’dan gelen korona virüslü hastalar hakkında bilgi veren Edremit ilçesi Doğanlar Mahallesi Muhtarı İbrahim Öndil ise Valilik tarafından ödüllendirildi.
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