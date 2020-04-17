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Bu haber 17 Nisan 2020 16:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Elektrikli Ve Hibrid Otomobil Satışları Yüzde 79 Arttı

Elektrikli ve hibrid otomobil sayısı her geçen gün artarken, 2020 yılının ilk 3 ayında yüzde 100 elektrikli modellerden 82 adet, hibrid modellerden ise 3 bin 235 adet satıldığı görüldü. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise satışlarda artış yaşandığı saptandı.

​Elektrikli Ve Hibrid Otomobil Satışları Yüzde 79 Arttı

Elektrikli ve hibrid otomobil sayısı her geçen gün artarken, 2020 yılının ilk 3 ayında yüzde 100 elektrikli modellerden 82 adet, hibrid modellerden ise 3 bin 235 adet satıldığı görüldü. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise satışlarda artış yaşandığı saptandı.

Elektrikli ve hibrid otomobillerle ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press vePRNet’indijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yılın ilk 3 ayında otomobillerle alakalı basına 34 bin 325haber yansıdığı tespit edildi.

Geçen yılın aynı dönemindeki haber çıkışlarına bakıldığında ise 38 bin 914 adetyansıma olduğu görüldü. Elektrikli ve Hibrid otomobil sayısındaki artış ile beraber medya yansımalarında da konuşulma oranının arttığı gözlenirken genel olarak otomotiv sektöründe yaşanan daralmanın ve yerli otomobilin de en çok konuşulan başlıklar arasında olduğu gözlendi.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, elektrikli ve hibrid otomobil sayısı her geçen gün artıyor. Böylelikle 2020 yılının ilk 3 ayında yüzde 100 elektrikli modellerden 82 adet, hibrid modellerden ise 3 bin 235 adet satıldığı görüldü.

Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise satışlarda artış yaşandığı saptanırken, 2019 yılının ilk 3 ayında 43 adet yüzde yüz elektrikli, bin 810 adet ise hibrid otomobil satışı yapıldığı kaydedildi. Satışların yanı sıra aynı zamanda bu otomobillerin modellerinin de arttığı ortaya konuldu.
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Ekonomi
​Elektrikli Ve Hibrid Otomobil Satışları Yüzde 79 Arttı
​Elektrikli Ve Hibrid Otomobil Satışları Yüzde 79 Arttı
Elektrikli ve hibrid otomobil sayısı her geçen gün artarken, 2020 yılının ilk 3 ayında yüzde 100 elektrikli modellerden 82 adet, hibrid modellerden ise 3 bin 235 adet satıldığı görüldü. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise satışlarda artış yaşandığı saptandı.
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