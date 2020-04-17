​Urfa'da Karantina Kalkan Ve Karantina Kararı Veren Bölgeler

Şanlıurfa toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan 22 nolu karar ile Şanlıurfa’da 5 yerde karantina kalktı ve 1 bina için karantina kararı verildi.16.04.2020 Tarihinde olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bu önlemler doğrultusunda daha önce COVİD-19 pozitif tespit edildiğinden 14 gün süreyle evde izolasyonu amacıyla karantina tedbiri kararı alınan yerlerle ilgili yeni kararlar alındı.İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:1. Eyyübiye İlçesi Buhara Mahallesinde ikamet eden 1 hastanın 02.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif tanısı alması nedeni ile ikamet ettiği binada 03.04.2020 tarih ve 10 Nolu Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süre ile karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiş; geçen süre zarfında hastanın 02.04.2020 tarihinde evden ayrılmasından dolayı 14 günlük sürenin 16.04.2020 tarihinde bitmesi ve yeni pozitif vakanın çıkmaması nedeniyle ilgili binada karantina tedbirinin 16.04.2020 tarihi itibariyle sonlandırılmasına,2. Eyyübiye İlçesi Hayati Harrani Mahallesinde ikamet eden 1 hastanın 02.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif tanısı alması nedeni ile ikamet ettiği binada 03.04.2020 tarih ve 10 Nolu Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süre ile karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiş; geçen süre zarfında hastanın 01.04.2020 tarihinde evden ayrılmasından dolayı 14 günlük sürenin 16.04.2020 tarihinde bitmesi ve yeni pozitif vakanın çıkmaması nedeniyle ilgili binada karantina tedbirinin 16.04.2020 tarihi itibariyle sonlandırılmasına,3. Viranşehir İlçesi Tepedüzü Köyünde ikamet eden son hastanın 02.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif tanısı alması nedeni ile ikamet ettiği binada 04.04.2020 tarih ve 9 Nolu Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süre ile karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiş; geçen süre zarfında hastanın 02.04.2020 tarihinde evden ayrılmasından dolayı 14 günlük sürenin 16.04.2020 tarihinde bitmesi ve yeni pozitif vakanın çıkmaması nedeniyle ilgili binada karantina tedbirinin 16.04.2020 tarihi itibariyle sonlandırılmasına,4. Karaköprü İlçesi Şenevler Mahallesinde ikamet eden 1 hastanın 04.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif tanısı alması nedeni ile ikamet ettiği binada 05.04.2020 tarih ve 13 Nolu Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süre ile karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiş; geçen süre zarfında hastanın 03.04.2020 tarihinde evden ayrılmasından dolayı 14 günlük sürenin 17.04.2020 tarihinde bitmesi ve yeni pozitif vakanın çıkmaması nedeniyle ilgili binada karantina tedbirinin 17.04.2020 tarihi itibariyle sonlandırılmasına,5. Haliliye İlçesi Açıkyazı Köyünde ikamet eden 1 hastanın 03.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif tanısı alması nedeni ile ikamet ettiği binada 04.04.2020 tarih ve 12 Nolu Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süre ile karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiş; geçen süre zarfında hastanın 03.04.2020 tarihinde evden ayrılmasından dolayı 14 günlük sürenin 17.04.2020 tarihinde bitmesi ve yeni pozitif vakanın çıkmaması nedeniyle ilgili binada karantina tedbirinin 17.04.2020 tarihi itibariyle sonlandırılmasına,6. Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesinde ikamet eden bir kişide 16.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif çıkması nedeniyle ilgili ev/binada son COVİD-19 pozitif hastanın evden ayrılışından 14 gün sonrasına kadar karantina tedbiri uygulanmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.