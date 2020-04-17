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Bu haber 17 Nisan 2020 14:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Haliliye’de Yol Çalışmaları Drenajla Güçlendiriliyor

Haliliye Belediyesi, kırsal üç mahallede yağış sonrası oluşan su baskınlarının olumsuz etkilediği yol geçişlerine drenaj boruları döşeyerek, mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı. Mahalle sakinleri hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Haliliye’de Yol Çalışmaları Drenajla Güçlendiriliyor

Haliliye Belediyesi, kırsal üç mahallede yağış sonrası oluşan su baskınlarının olumsuz etkilediği yol geçişlerine drenaj boruları döşeyerek, mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı. Mahalle sakinleri hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.
 
Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ederken, diğer taraftan ise ilçe halkının hizmetine koşmaya devam ediyor.

 Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yağış sonrası oluşan su baskınlarından olumsuz etkilenen Aşağı İçkara, Yukarı İçkara ve Aşağı Akören kırsal mahallelerinde vatandaşların talebi üzerine çalışma başlattı.

Yağış sonrası su baskınlarına maruz kalan mahalle sakinlerinin yardımına koşan ekipler, mahallelerde kullanılmaz hale gelen yol geçişlerini iş makinaları ile açıp biriken suları boşalttı. Ekipler yol güzergahları üzerinde bulunan su kanallarını genişletip, ulaşımın sağlandığı yerlere de drenaj boruları döşedi.

Yapılan çalışma ile ilgili konuşan Aşağı İçkara Mahalle Muhtarı Mehmet Toprak, “ Yağış sonrası mahalleleri su bastı. Haliliye Belediyesine başvurduk, sağ olsunlar onlarda yardımımıza koştular. Geçen hafta Aşağı İçkara’nın boruları döşendi, bu hafta da Yukarı İçkara mahallemizin boruları döşendi. Hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ta teşekkür ediyoruz” dedi.
 
Mahalle sakinleri de mahallerinde yağmur sonrası su baskını olduğunu belirterek, yardımlarına Haliliye Belediyesinin koştuğunu ifade etti. Mahalle sakinleri ayrıca sunulan tüm hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiklerini kaydetti.
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