Urfa Fırıncılar Odasından Tepsi Biber Uyarısı

Fırıncılar Odası tarafından alınan karar gereği hafta sonu ( yarın ve öbürgün) uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince fırınların önündeki yığılmaları azaltmak amacıyla tüm yemek ve közlemelerin yasaklandığını açıkladı.Oda Başkanı Mehmet Emin Karaatlı, pişirmelerden dolayı fırınların önünde yığılmalara neden olduğu, bu da sosyal mesafenin korunması konusunda sıkıntılara neden olduğuna dikkat çekti. Herkesi dikkatli davranmaya davet eden Kıraatlı, şunları söyledi:"Sokağa çıkma yasağı uygulanacak Cumartesi ve Pazar günü fırın önlerinde yığılmanın önüne geçmek için pişirme pişirilmesi yasaklanmıştır. Her sokakta mevcut bulunan fırınlarımızdan, caddelere çıkmamak koşulu ile her evden bir kişi (65 yaş altı 20 yaş üstü) sokağındaki fırından ekmeğini alıp evine dönebilir. Fırın işletme sahibi fırın önünde kimsenin durmasına müsaade etmeyecektir."Öte yandan somun ekmek fırınları da araçlarına yükledikleri ekmekleri de apartmanların önüne getirerek satışa sunuyor.