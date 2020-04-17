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Bu haber 17 Nisan 2020 11:58:00 Tarihinde eklenmiştir.

Gençlerin Kavgasına Aileler de Katıldı: Ortalık Savaş Alanına Döndü

​Gençler arasında çıkan kavgada bacağından vurulan gencin yakınları olayı gerçekleştiren şahsın evine saldırdı.

Gençlerin Kavgasına Aileler de Katıldı: Ortalık Savaş Alanına Döndü

Gençler arasında çıkan kavgada bacağından vurulan gencin yakınları olayı gerçekleştiren şahsın evine saldırdı. Çıkan arbedede bir kişi bacağından bıçaklandı. Yaşanan olaylar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken, bölgeye gelen polisler birbirlerine saldıran yaklaşık 30 kişiyi biber gazı kullanarak dağıttı.

Olay, akşam saatlerindeDenizli’nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, U.Ç., M.M. ve O.C. isimli üç arkadaş henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. 3 arkadaşın arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
 
Yaşanan kavgada, U.Ç., M.M.'nin yanında getirdiği silahı belinden alarak O.C.'nin ayağına iki el ateş ederek vurdu. Evinin bir alt sokağında vurulan O.C.'nin aile üyeleri yanına geldiği sırada şahsı kanlar içinde görünce öfkeden çıldırıp, olayı gerçekleştiren U.Ç. ve M.M.'nin evine saldırdı. Burada yaşanan arbede de ise U.K., isimli bir şahıs B.T.'yi bacağından bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kavganın yaşandığı bölgeye gelen sağlık ekipleri bacağından vurulan O.C.'yi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne diğer yaralı B.T.'yi ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
 
Öfkeli aile üyeleri tüm çabalara rağmen sakinleşmeyince ve olayların büyümesinin önüne geçmek için polis ekipleri aile üyelerine biber gazı ile müdahale etti. Olaylar sonrası U.Ç. ve U.T. gözaltına alırken M.M. isimli şahsı arama çalışmaları ise halen devam ediyor.
 
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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Asayiş
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