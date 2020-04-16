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Bu haber 16 Nisan 2020 19:59:52 Tarihinde eklenmiştir.

Sağlık Bakanlığı: 'Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişi hayatını kaybetti'

Sağlık Bakanlığı: 'Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişi hayatını kaybetti'

Sağlık Bakanlığı: 'Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişi hayatını kaybetti'

 
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 854 olduğunu açıkladı.
 
Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 16 Nisan 2020 tarihli son verileri açıkladı. Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 854‘e yükseldiğini bildirdi. Açıklamaya göre, bugün 40 bin 427 test yapılırken, 4 bin 801 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 74 bin 193 olurken, bugün iyileşen bin 415 kişi ile birlikte toplam 7 bin 89 kişi iyileşti. Toplam entübe hastası bin 40 kişi, toplam yoğun bakım hastası bin 854 kişi oldu.
 
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Günde 40 bin test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız binin üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım” ifadelerine yer verdi.
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