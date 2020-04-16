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Bu haber 16 Nisan 2020 23:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Seyahat Sorunu Çözüldü

​Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası seyahatlerin kısıtlandığı Şanlıurfa’da, tarım işçiliği için ilçelere veya başka şehirlere gitmek zorunda kalan vatandaşların seyahat izin belgesi sorununa çözüm bulundu.

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Seyahat Sorunu Çözüldü

Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası seyahatlerin kısıtlandığı Şanlıurfa’da, tarım işçiliği için ilçelere veya başka şehirlere gitmek zorunda kalan vatandaşların seyahat izin belgesi sorununa çözüm bulundu.

 
Tarımsal üretim ve tedarik zincirinde aksama yaşanmaması amacıyla yapılan düzenleme ile, tarım, hayvancılık ve arıcılık faaliyetinde bulunanlar, faaliyetlerini ispatlayan belgeler ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kayıt sistemlerine istinaden oluşturulacak belgeler ile seyahat edebilecekler.
 
 
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında, Kaymakamlar ve konuyla ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Valilikte gerçekleştirilen toplantı sonucu, il sınırları içerisinde ikamet edip gıda, tarım ve hayvancılık üretim faaliyetlerinde bulunan işletme sahiplerinin Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olduklarını gösteren bilgiler ibraz edilmek koşuluyla, gerek kendileri, gerekse çalışanları veya tarımsal üretimde çalışan işçilerin COVİD-19'la ilgili gerekli tedbir ve önlemleri almak şartı ile faaliyetlerine devam edebilmeleri için izin verilmesine karar verildi.
 
 
İl içerisinde ikamet edip, çevre illerdeki hayvancılık çalışan veya hayvancılık işletmesi olan yetiştiricilerin, belgelerini ibraz etmeleri ve COVİD-19'la ilgili gerekli tedbir ve önlemleri almak ve seyahat şartlarını yerine getirmeleri koşuluyla il dışına çıkışlarına müsaade edilecek.
 
 
Toplantıda ayrıca, Arıcılık Kayıt Sistemi kaydı olan üreticilerin arıcılık faaliyetleri kapsamında il içerisinde seyahat edebilmelerine, gezginci arıcıların gerekli sevk raporlarını almaları koşuluyla il dışına çıkabilmelerine yönelik düzenlemeler yapıldı.
 
 
İl Hıfzısıhha Kurulu'nun olağanüstü toplantısında da imza altına alınan kararlar şöyle:
 
 
İl içerisinde ikamet edip, çevre illerde tarımsal üretim yapan üreticilerin, çiftçilik belgesini veya kira, ortaklık sözleşme belgesini ibraz etmeleri ve seyahat şartlarını yerine getirmeleri koşuluyla tarımsal üretim yaptığı sahaya günübirlik tarımsal işçileri transfer edebilmesine ve bu amaçla çevre illere giriş ve çıkışlarına izin verilecek. Tarım Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Birliği, faaliyet alanında bulunan Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri ile çiftçilerimizin Tarımsal Girdi, Hayvancılık, Gıda ve İhtiyaç maddelerini tedarik ederek tarımsal üretimin/gıda arzının devamlılığının sağlanması konusunda faaliyet yürütmektedir. Bu kapsamda, Bölge Birliği ve Bağlı Tarım Kredi Kooperatifleri idareci ve çalışanlarının, motorin tankeri şoförlerinin/hizmet araçlarının, işin gereği olarak Şanlıurfa'ya ve Bölge Müdürlüğüne bağlı illere giriş-çıkış yapmasına izin verilecektir. İl girişlerinde kontrollerden kaynaklanan uzun kuyrukların canlı hayvan, arı ve hayvansal ürünlerin naklinde ürünlerde bozulma ve hayvan ölümlerine yol açma ihtimali üzerine bu kontrollere de canlı hayvan, arı ve hayvansal ürünleri taşıyan araçlara öncelik verilecektir.
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Mevsimlik Tarım İşçilerinin Seyahat Sorunu Çözüldü
Mevsimlik Tarım İşçilerinin Seyahat Sorunu Çözüldü
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