Suçlu kim? Belediye mi köpekler mi?

Sokakları Esir Aldılar

Belediyeler Tehlikenin Farkında Değil

Yüzünü Tamamen Parçalamış

Yüzünde kısmi Felç var

Sokak Köpeklerinin Saldırına Uğrayan Çocukların durumundan ders çıkaramayan belediyeler, sokakları esir alan köpekleri toplamamakta ısrar ediyorGeçtiğimiz günlerde Viranşehir’de sokakta oyun oynayan çocuklara sokak köpekleri saldırmış ve çocuklar ağır yaralanmıştı. Çocuklar Viranşehir’de yetersiz sağlık koşullarından dolayı Şanlıurfa merkeze oradan da Gaziantep’e sevk edildi. Orada tedavi altına alınan çocukların durumuyla ilgili Urfa.com açıklama yapan Doktor Kadir Calavul, çocukların tehlikeyi atlattığını söyledi.Son zamanlarda Şanlıurfa genelinde oldukça kalabalık gruplar şeklinde gezmeye başlayan sokak köpekleri özellikle akşam saatlerinde insanlara saldırıyor. Belediyelere bağlı boncuk ekiplerinin söz konusu köpekleri toplayıp Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı hayvan barınağında gerekli işlemleri yapması gerekiyor. Ancak gerek ilçe belediyeleri gerekse de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sokak köpeklerinin toplanmasında ve gerekli işlemlerin yapılması konusunda sınıfta kaldı.Sokak köpeklerinin vatandaşları özellik ya da küçük yaştaki çocuklara saldırmasına sadece seyirci kalmayı tercih eden belediye yetkilileri vatandaştan tepki toplarken; her gün yeni sokak köpeği gurupları kent merkezine geliyor. Bu gurup halinde gezen köpekler vatandaşlar için hayati tehlike oluştururken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleri hala tehlikenin farkında bile değil.Viranşehir ilçesinde sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan çocuklardan Gaziantep’e sevk edilenlerin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Plastik Cerrahi Uzmanı Doktor Kadir Calavul, “Bize gelen vakalardan birinde köpek saldırısı sonucu yüzünün bir tarafı tamamen parçalanmıştı. Hastamıza gerekli müdahalede bulunarak vücudunun başka yerlerinden aldığımız dokuyla yüzüne operasyon yaptık.” dedi.Küçük çocuğunun gerekli tedavisinin yapıldığını söyleyen Doktor Kadir Calavul, “Şu anda hastamızın yüzünde kısmı felç bulunuyor. Bu felç iki yıl içerisinde geçer diye tahmin ediyoruz. Hastamızın çocuk olması bu anlamda bize avantaj sağlıyor. Bu yüzden iyileşme hızının daha yüksek olmasını bekliyoruz” diye konuştu.