​Karaköprü'de Dezenfekte Çalışmaları Sürüyor

Karaköprü’de korona virüs salgınına karşı ilçede bulunan caddeler, mahalleler otobüs durakları, bina içleri başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları düzenli olarak dezenfekte ediliyor.Karaköprü'de korona virüs salgınına karşı ilçede bulunan caddeler, mahalleler otobüs durakları, bina içleri başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları düzenli olarak dezenfekte ediliyor.Karaköprü Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı önlemlerini artırdı. Temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde kurulan dezenfekte timi, ilçe genelinde bulunan tüm ortak kullanım alanlarında oluşabilecek bakteri ve virüs tehditlerini en aza indirmek amacıyla çalışmalarını artırdı.Vatandaşlar, dezenfekte çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.