Urfa Orman Müdürlüğü Şehit ve Gazi Yakınlarının Yanında

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nda’ vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, Vefa Sosyal Destek Grubu'na gönüllü olarak katılıp Şehit Yakını, Gazi ve Muharip gazilerinin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Korona virüs salgını önüne geçilmesi için vatandaşlar 'evde kal' çağrılarına uyarak temastan kaçıyor.'Evde Kal' çağrıları kapsamında evlerinde kalan ve yardım taleplerinde bulunan vatandaşlar vefa gurupları tarafından destekleniyor. Şanlıurfa orman bölge müdürlüğü de vefa grupları bünyesinde vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.