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Bu haber 16 Nisan 2020 16:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Tarım ve Hayvancılık Yapanlar Sokağa Çıkma Yasağından Etkilenmeyecek

​Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Tarım ve Hayvancılık Yapanlar Sokağa Çıkma Yasağından Etkilenmeyecek

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile bir görüşme gerçekleştirdi.
 
Gıda tedarikinde ya da tarım ve hayvancılık sektöründeki üretimde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bir dizi önlem aldıklarını belirten Bakan Pakdemirli, Tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve gıda sektörümüzün sokağa çıkma yasağından muaf tutulan gruba dahil edildiğini belirtti.
 
Bakan Pakdemirli, muafiyet kapsamına alınan grupları şöyle açıkladı;
 
"Reyon ömrü kısa olan ve hızlı bozulan (Et, Balık, meyve ve sebze, süt ve süt ürünleri) grupların ünitelerinde çalışanlar ile un ve makarna sektöründe çalışanlar, hafta sonu üretimlerine devam edebilecekler.
 
Perakende sektöründe de sorun yaşanmaması için Pazar akşamı saat 18.00 den sonra haller ve marketlerin depoları, mal kabul üniteleri açık olacak. Buralarda çalışanlar, iş yerlerine ulaşımda sorun yaşamayacaklar.
 
Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da Veteriner hekimlerimiz, hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma yasağı kapsamının dışında olacaklardır. İl ve ilçelerde, köylerimizde üreticimize ve besicimize ulaşımda bir problem yaşamayacaklar.
 
Veteriner Hekimlerimize ait klinik, poliklinik, hastaneler ve veteriner hekimlik hizmeti veren özel kuruluşlar ve çalışanları hafta sonu hizmet vermeye devam edebilecekler.
 
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının, genelge ile istisnai kapsamında olacak bir grup da Tarım ve Hayvancılık üretimindeki çiftçilerimiz. Bu vatandaşlarımız da üretimlerini aksatmadan devam edebileceklerdir.
 
Aynı şekilde, Mevsimlik İşçilerimizin koordinasyonu il valilerimize verilmiştir. Hijyen ve sağlık önemleri, il ve ilçe pandemi kurullarınca takip edilmektedir. Barınma ve diğer ihtiyaçlara ilişkin önlemleri almaya da devam ediyoruz."
 
Bakan Pakdemirli, üretimin aksamaması için gerekli ihtimamın gösterileceğini ancak üreticiler veya veteriner hekimlerin bulundukları yerlerde herhangi bir sıkıntı olması halinde Mülki Amirlere (Kaymakamlık, Valilik, Tarım ve Orman İl, ilçe Müdürlükleri) başvurabileceklerini de belirtti.
 
Covid-19 salgınına karşı her türlü tedbir alınırken, Tarım ve Hayvancılık faaliyetlerinin de aksatılmadan sürdüğünü ifade eden Bakan Pakdemirli, "İyi biliyoruz ki, biz el ele verdikçe üstesinden gelemeyeceğimiz şey yoktur. Biz Türkiye tarımının neferleri olarak, bütün üreticilerimizle, ülkemiz için milletimiz için üretmeye, var olmaya devam ediyoruz. Güçlü bir Millet, güçlü bir devlet olarak karanlık günleri geride bırakıp, aydınlığa da yine birlikte, birbirimizden aldığımız güçle çıkacağız. Bizler ülkemiz, milletimiz için çalışmaya üretmeye devam ediyoruz. Kıymetli vatandaşlarım sizler de hem kendiniz hem de çevrenizdekilerin sağlığı için Evde Kalın" diye de ekledi
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