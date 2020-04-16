Bakan Selçuk, Yaz Tatili ve Telafiler İle İlgili Açıklama Yaptı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Yaz Tatili ve Telafiler İle İlgili Açıklama Yaptı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM'de kabul edilen telafi eğitim düzenlemesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Bakan Selçuk açıklamasında, TBMM’de kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” kısmi ve hızlandırılmış bir “telafi” sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz.” dedi.