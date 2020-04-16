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Bu haber 16 Nisan 2020 11:40:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Altın Rekor Yükselişini Sürdürüyor

Küresel piyasalardaki dalgalanmalarla beraber gram altın 381 liradan, çeyrek altın ise 626 liradan işlem görüyor.

​Altın Rekor Yükselişini Sürdürüyor

 Küresel piyasalardaki dalgalanmalarla beraber gram altın 381 liradan, çeyrek altın ise 626 liradan işlem görüyor.
 
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve koronavirüs salgınının piyasalara etkisiyle altın yükselmeye devam ediyor. Ons fiyatlarındaki artışın dolar kurundaki hareket ile birleşmesiyle iç piyasada altının gram satış fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor.
 
Gram altın 381 liraya yükselirken, çeyrek altın ise 626 liradan satılıyor. Yarım altın bin 252 liradan, tam altın 2 bin 455 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 526 liradan işlem görüyor.
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Ekonomi
​Altın Rekor Yükselişini Sürdürüyor
​Altın Rekor Yükselişini Sürdürüyor
Küresel piyasalardaki dalgalanmalarla beraber gram altın 381 liradan, çeyrek altın ise 626 liradan işlem görüyor.
Başkan Kaya Telekonferans İle Önemli Toplantıya Katıldı
Başkan Kaya Telekonferans İle Önemli Toplantıya Katıldı
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