O Kent Büyükşehir Plakalı Araçları Kente Almama Kararı Aldı: Ya Urfa!

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak plakalı araçların kente alınmayacağı açıklandı. Şanlıurfa gibi virüs yayılma riskinin yüksek olduğu bir şehirde böyle bir karar alınmaması dikkatlerden kaçmadı.Söz konusu 30 Büyükşehir ve Zonguldak plakalı araçların Karabük’e alınmaması kararının Şanlıurfa için de alınmasının virüsün önüne geçilmesinde oldukça önem arz ediyor. Virüsün yayılmasının önüne geçilmesi konusunda Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak plakalı araçların kent girişindeki kontrol noktalarından alınmaması Şanlıurfa için önem arz ediyor.