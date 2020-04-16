Alaattin Çakıcı Sincan Cezaevinden Tahliye Edildi

Ünlü Mafya lideri Alaattin Çakıcı, Ak Parti ve MHP ortaklığıyla meclisten geçirilen Yeni İnfaz Yasası kapsamında Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi. Alaattin Çakıcı'y cezaevi çıkışında avukatları, ailesi ve yakın arkadaşları karşıladı.Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, 16 Temmuz 2016 tarihinde Edirne’den Bolu F Tipi Cezaevi’ne, oradan da 2017 yılında Kırıkkale’nin Keskin ilçesindeki F Tipi Cezaevi’ne nakledilmişti. Son olarak Çakıcı, 13 Ağustos 2018 tarihinde ise Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakil olmuştu.