​Şanlıurfa Valiliğinden Elektrik Tüketim Desteği Ödemeleri Hakkında Duyuru

Şanlıurfa Valiliğinden Elektrik Tüketim Desteği Ödemeleri Hakkında DuyuruŞanlıurfa Valiliği Elektrik Tüketim Desteği Ödemeleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı.Şanlıurfa Valiliğinin resmi internet sitesinden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada "Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafeyi korumak adına alınan tedbirler kapsamında; Elektrik Tüketim Desteğinden faydalanan vatandaşlarımızdan doğum tarihinin son hanesi 0, 1, 2 ve 3 olanlar 16 Nisan 2020 PERŞEMBE, doğum tarihinin son hanesi 4, 5 ve 6 olanlar 17 Nisan 2020 CUMA, doğum tarihinin son hanesi 7, 8 ve 9 olanlar ise 20 Nisan 2020 PAZARTESİ günlerinde PTT şubelerinden faturalarını ödeyebilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.